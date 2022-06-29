Jeffrey Durmer博士が伝授する、パフォーマンスを向上する睡眠方法

フィットネスについて考えるとき、睡眠が頭に浮かぶ人はあまりいないだろう。しかし、ジェフリー・ダーマー（医学博士）は、自身がエリートアスリートだった頃、そして娘が米国代表レベルの水泳選手になったときも、睡眠をサポートするものが不足していることに気づき、自ら調査に乗り出すことにした。現在、神経病とシステム神経科学の研究者であり、睡眠医学の専門医を務めるダーマー博士は、トップアスリートの睡眠を支援している。NFLや、2021年に東京で開催された世界大会のウェイトリフティング米国代表チームに協力した経験から、「寝だめをする」というような単純な戦略では、パフォーマンスに重大な影響が及ぶ可能性があることを証明。睡眠はリカバリーであり、十分取らずにトレーニングのルーティンを成功させるのは不可能だと証明したことは、特に注目に値する。今回のエピソードにはこのダーマー博士が登場。司会のジャクリン・バイラーに、睡眠が体と心の健康に不可欠である理由を詳しく説明。必要となる睡眠の量が確保できているかどうか判断する方法と、今後の注意点についても伝授する。