「身体の声を聞け」というアドバイスの真意

脳は過剰に何かをさせるか（頑張りすぎるタイプによく見られる問題）、力を出し惜しみさせる（特に緊張しているときや疲れているとき）傾向がある。そう語るのは、スポーツ理学療法の臨床専門家で、リカバリーを専門とするスー・フォールソン。自分に最適なポイントを見つけるには、まず直感的に浮かんだことから始め、そこでの感覚をチェックしながら調節することをフォールソンとシルバー＝ファーガンはすすめている。



例えば、ワークアウトに取り組んでいて、トレーナーがプッシュアップに膝を突いたアレンジバージョン、基本のプッシュアップ、角度を付けた上級プッシュアップの3つのオプションを提案したとする。この時、基本のプッシュアップが良いと思えば、まずはそこから始めるべきだとシルバー＝ファーガンは言う。だが、肩の痛みやフォームの崩れなどがおき、始めてすぐに「違う」と感じた場合は、膝を突いてみよう。逆に、基本のプッシュアップから始めたものの、もう少し挑戦できると感じる場合は、角度を付けたプッシュアップにしてみる。また、「ハードだけど、これなら大丈夫だ」と感じた場合は、そのまま続けてみよう。