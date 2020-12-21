ワークアウトの途中に休憩を入れよう

高負荷インターバルトレーニングとは、ワークアウトの途中にリカバリーが組み込まれた形式で、ワークアウトと休憩を交互に行うものである。心拍数を低下させるために休憩を組み込むことで、心拍数に上下のピーク値が表れ、これによって心肺機能の健康状態が向上する。しかし、リフティングの場合と同様に、「インターバル形式の休憩は、トレーニングで発生する老廃物を排出するための時間でもあります。この時間が確保されないと、これらの老廃物があまりにも早く蓄積し、トレーニングを続けることが難しくなります」とバッキンガム博士は説明する。



確かに、高負荷インターバルトレーニングのワークアウトはさまざまだ。たとえば、トラックで行う場合は、400メートルの全力疾走4回の間にそれぞれ1分の休憩を入れたセットを3回繰り返す。これに対して、伝統的なタバタ式ボディウェイトセッションでは、20秒間の運動と10秒間の強度の休憩を8ラウンド繰り返す。どのワークアウトを選ぶかに関係なく、休憩時間には会話できるぐらいまで呼吸を正常に戻す必要があるが、筋肉が冷えてしまわない程度には短くして、すぐに次のラウンドに全力で挑めるようにしたいとロススタイン氏は言う。ウェスタンワシントン大学の研究では、最適な休憩を取るために、両手を膝に当てて立つことを提案している。この姿勢は、呼吸を楽にしてくれるため、ワークアウトの休憩時間に、より早く回復することができるのだ。



ワークアウトにリカバリー休憩を組み込むとしても、その目的は活力を取り戻し、適切なタイミングで自分のパワーを最大限に発揮することにある。どこかの時点で、ワークアウトを再開するには呼吸がリラックスしすぎたと思ったら、休憩する時間を調整して最適な長さを見つけよう。ワークアウトのあらゆる面に集中すればするほど、たとえ休憩中であっても、心身ともに、より多くの成果を得ることができるだろう。