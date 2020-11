ワークアウトの途中に休憩を入れよう

失敗しない持久力トレーニング

定常状態のランニングやサイクリングのような持久力エクササイズの途中にリカバリー時間を組み込むと、カーディアック・ドリフト(ワークアウトの強度が変わらないのに心拍数が徐々に増加する現象)を弱めることができる。「このようなタイプのワークアウトは、本質的に脱水状態に陥りやすいため、カーディアックドリフトが起きやすいのです」と言うのは、ミシガン州グランドラピッズ在住の運動生理学者であるトッド・バッキンガム博士だ。適切に水分を摂取しないと、心臓が鼓動を打つたびに送り出す血液の量が少なくなる可能性があると彼は説明する。つまり、十分な血液と酸素を筋肉に送り届けるために、身体は鼓動の回数を増やす必要が生じるのだ。これにより、アクティビティが実際よりかなりハードに感じられると言う。長距離のランニングやサイクリングで短い「休憩」を取る(たとえば、1時間以上のワークアウトの間に、8-9分ごとに1-2分の休憩を取れば通常は十分)と、心拍数が下がることによって知覚される疲労度も下がるのだと言う。その結果、走れる距離が伸びたり、より速いペースで走れたりする可能性がある。



ランニングの場合、ワークアウトの途中にリカバリーを取り入れる最も簡単な方法は、ウォーキングまでペースを落とすことだ。『Journal of Science and Medicine in Sport』誌に発表された研究では、初めてマラソンに参加したランナーがランニングの間に1分間のウォーキングを何度か組み込むと、ランニングの後で筋肉痛や疲労を感じることが少なく、ノンストップで走ったランナーと同じようなタイムでゴールしたことが報告されている。