コートニー・バンハート（コーチ）のアドバイス：チームから外されたときの対応法

あなたの気持ちは、よくわかります。まったく同じように、私も実力相応だと思っていたチームに入れなかった経験があるので。同じ経験をした人は、もちろんたくさんいるでしょう。でもあなたや私のように、深く傷ついてしまう人にはどんな原因があるのでしょうか。



私の場合は、スポーツが人生のすべてだったことが原因です。初めて発した言葉は「ママ」でも「パパ」でもなく、「ボール」でした。冗談ではなく、本当の話です。生まれ育ったニューハンプシャー州の小さな町では、あらゆるスポーツチームが人数不足だったので、みんな複数のスポーツに取り組んでいました。私もサッカーの練習から帰宅してシンガードをつけたままバスケに出かけるような子どもで、スケートボード、アイスホッケー、フィギュアスケートもやっていました。



最初に夢中になったのはサッカーで、初めて挫折を味わったのもサッカーでした。



9歳の時、私はU12チームの入団テストを受けました。母校のチームが州内のチャンピオンだったので、勝つことに慣れていたのです。絶対にU12に入れる自信があったのに、結果は不合格。そんな経験は初めてのことで、最初は信じられませんでした。自分には力が不足していて、チームに必要とされていない。コーチは両親に「有望だけど、体が小さすぎる」と告げました。両親はなぐさめてくれましたが、私はただ悔しい気持ちでいっぱいでした。



そこから、どうやって立ち直ったのか？ こうして悔しさを思い出せるくらいなので、まだ立ち直っていないのかもしれません。テストのあとも、サッカーは続けました。他に選択肢がなかったからです。大げさかもしれませんが、私にとってスポーツは、いつだって世界とつながるための方法でした。スポーツしか知らなかったので、やめるわけにいかなかったのです。お便りから推測するに、あなたも私と似たタイプなのではないでしょうか。