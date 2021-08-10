パトリック・サング（コーチ）のアドバイス：両親からのプレッシャーに対処するには

今はまだ実感がわかないかもしれませんが、あなたはもう解決に至る道の半分まで来ています。



テキサス大学オースティン校で陸上を始めた頃、私もプレッシャーを感じていました。大学のヘッドコーチは、記録データを基に新入生チームを作ろうとしていて、初めて顔を合わせたとき、私たち新入生は個人のことや陸上の経験について質問されました。徹底的に質問されるなかで、私たちの経験のレベルを知ってコーチがどんどん失望するのがわかったのです。コーチが抱いていた期待に、私たちは応えられませんでした。コーチは見るからにとてもいら立っていて、ただならぬものを感じました。



そのうち、コーチ自身が「強いチームを作らなければ」という大きなプレッシャーを受けていて、そのプレッシャーを私たちに向けているのだと気づきました。コーチの立場を理解することで、コーチの不安と私自身の不安を分けて考えられるようになり、怒りではなく同情を抱きながらコーチと話ができるようになりました。それからまもなく、何度かタイムトライアルがあり、私は自分の実力を示すことができました。そこでコーチの予想が誤っていたことを証明できて、特別な充足感を覚えましたね。でもそれは、私がコーチの考えを理解していたからこそ、できたことでした。



あなたがすでに半分まで来ていると言った理由はここにあります。あなたはすでに、ご両親がそのような行動をとる理由を理解しようとしています。あなたの言うように、ご両親はあなたを通して夢を実現しようとしています。これはあなたの能力の問題ではなく、ご両親の後悔の問題であるということをあなたは知っているのです。それがわかれば問題解決に向けていいスタートが切れます。そしてもうひとつ、役に立ちそうな話をしましょう。



私が陸上を始めた1980年代、故郷のケニアでは、走ることの意義が大きく変わり始めていました。スポーツは、職を得たり、進学したりする機会をもたらすものと見なされるようになったのです。米国に渡れる可能性もありました。ランナーの配偶者や家族は、ランナーを収入源と見なしているようでした。必ずしも記録を出すことを期待するわけではなく、収入を期待していたのだと思います。このようなプレッシャーはアスリートにとって重荷です。こうなるとほぼ例外なく記録は停滞します。