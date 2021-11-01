睡眠のエキスパートが伝授する、夜中に目が覚める原因と対処方法

眠れないままベッドで長時間過ごすのは逆効果だ。あなたがベッドに入ることと眠りに落ちることを結び付けたいと思っていても、「眠れないままベッドで過ごす時間が長くなると、ベッドと覚醒が結び付いてしまったり、さらに悪いことに不安や不眠を連想したりするようになるかもしれません」と、ピーターズ博士は説明する。



チェックポイント：心地の良いベッドに入る前に、リビングルームで1時間ほどリラックスした時間（読書、日記を書く、ゆっくりと深い呼吸をする、陰ヨガやリストラクティブヨガをする、マインドフルネスを実践する、徐々に筋肉をリラックスさせる、鎮静効果のある音楽を聴くなど）を過ごして、心身の緊張をほぐそう。このような時間を作ることで、自然に眠気が生じてくるようになるとベイカー博士は言う。







これらのアドバイスに従っていても、午前3時に目が覚めてしまうかもしれない。そうなった場合は、昔ながらの「羊を数える」方法が効果的だとベイカー博士は言う。あるいは、ベッドの中で「空想」するのも良い。自分が幸せに感じる場所を想像しながら、深い呼吸に意識を向けよう。



それでも眠れないときは？ベッドに入ってからの時間が20分を超えた場合は（それぐらいなら、ベッドと覚醒を結び付けなくて済む）、ベッドから出て、読書や瞑想をしたり、子守唄のような音楽を聴いたりしてみよう。そして、眠気を感じてからベッドに戻るようにする。焦らず時間をかけて、このプロセスを信じよう。きっと眠れるはずだ。