データを駆使したNikeのシューズ

プロダクトデザインで画期的な変化を生み出したいと考えるなら、素材に着目するという手がある。



Nikeから排出される二酸化炭素の約70％は、素材に由来する。つまり、少し変更を加えるだけで、二酸化炭素排出量をかなり減らせるはずだ。



フットウェア素材の開発を担当しているイザベル・トーレスは、Nike Air Maxシリーズについてこう語る。「私たちは、素材を変える責任があることに気づいていました。歯を磨くときに水を流しっぱなしにしないのと同じで、当然のことです」



しかし、いくら常識的な変更とはいえ、正しい情報が手元にないと実行は簡単ではない。そこで役立ったのがデータだった。



「データが担う役割の1つは、デザイナーがビジョンを形にするための手助けです」と語るのは、データ分析チームの一員であるニーナ・ワトキンス。素材に関して、最適な意思決定をするためのツールをデザイナーに提供している。では、実際にニーナたちはデータをどのように利用しているのか？