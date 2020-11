精神的エネルギーを高めて運動能力をアップ

『Medicine and Science in Sport and Exercise』誌に、次のような新しい研究結果が発表された。研究の対象者はプロの長距離ランナー。指示されたタイミングですばやくキーを押すなどのコンピュータを使ったタスクに45分間取り組んだあと、ランナーは力の限り走り続ける。その後、ランナーはドキュメンタリー映画を見た後に同じランニングテストを実施。その際、ランナーがギブアップするまでの距離は、1回目よりも短くなっていたという。両方のテストを比較すると、心拍数、酸素消費量、乳酸濃度は同じだった。つまり、体ではなく、脳が何らかのダメージを受けていたことがわかったのだ。



「精神的な疲労は、自覚的な負担の量を増やします」自覚的な負担の量とは、自覚的運動強度(RPE)としても知られ、ランニング中に費やした労力を主観的に捉えた指標のこと。説明するのは、この研究を主導したブラジル・サンパウロ大学生理学科准教授ブルーノ・モレイラ・シルバ博士だ。前述の2回目のテストでランナーの走行距離が1回目よりも落ちたのは、ここに理由があると考えられる。