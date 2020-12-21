ウルトラランナーのメンタルトレーニング

02. 最悪の事態に備える。

「ウルトラマラソンを走り抜くには、今まで経験したことのない挑戦に立ち向かう覚悟が必要」とマクレーは言う。「114キロ地点で嵐に遭遇するとか、また次の山が立ちはだかっているとか、胃の調子が悪くなるというようなことが起こり得ます。だから心の備えが必要なんです」



レース中には避けようのない痛みに遭遇する。それをうまく対処するために、レイニーが行っている精神面の訓練の1つは、頻繁に氷水の風呂に入ること。レイニーはこう説明する。「バスタブいっぱいに氷水を張り、そこに座るだけ。5分経つと、『ここから出ろ。出ないとだめだ』という心の声と闘うことになります。それでも座ったまま氷水に浸かり続けると、大体15分もすれば呼吸が落ち着き、『いや、このままでも大丈夫』という境地に達します」



意思の力を高めるために氷の中に身を沈めろと言っているのではない。「現実的楽観主義」と呼ばれる心理学的テクニックの実践、つまり失敗の可能性があるどんな小さなことにも心構えをし、危機の1つひとつに対して対応策を練ることから始めればよいのだ。そうすれば、最悪の事態に直面しても、そう簡単に挫折することにはならないだろう。



03. 事前にイメージする。

多くのエリートランナーと同じく、マクレーもレイニーもレース前にイメージトレーニングを行う。「私が好きなのはコースの下見」とマクレーは言う。「眠りにつくときにコースのすべてを頭に思い浮かべます。どこに山があり、どこにエイドステーションがあるか。エイドステーションに走り込む自分の姿を思い浮かべ、各エイドで何をするのか具体的にイメージします」



一方レイニーのアプローチは、まさに氷水に浸かって不屈の精神を鍛えるアスリートらしいものだ。レイニーは次のように言う。「ただ問題に立ち向かいます。気分よく走れる部分は練習する必要がないのはわかっているので、とても暑くてのどが渇いていて、胃の調子が最悪で、しかもエイドステーションから8キロ離れた所にいる状態をイメージします」



どちらのイメージトレーニングも目的は同じ。予測できることとできないことの両方に対して心の備えをして、その事態が発生したときに鋭く反応し、集中力を高められるようにすることだ。この対策が有効なのは、英雄が挑戦するようなランだけではない。朝ジョギングをする前日の晩に、ランニングコースにあるすべての曲がり角、肌に感じるそよ風、プレイリストの曲1つひとつをイメージしてみよう。朝になってシューズの紐を結ぶとき、いつもより少し早く、楽しい気持ちで準備ができるかもしれない。