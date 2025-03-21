家事の中で洗濯が一番苦手な人にとって、この提案は朗報だろう。 汚れたワークアウトウェアなどは毎回の洗濯が欠かせないが、パーカーは別だ。 洗濯するのは5、6回着てからでもまったく問題ない。

一般的に、洗濯機と乾燥機に入れる回数が増えるほど色落ちは早くなる。 頻繁に洗濯すると、型崩れや色落ち、あるいはピル（糸がほつれて厄介な毛玉ができること）の原因にもなる。 パーカーの洗濯に関しては、少ない方が良いのだ。 次の洗濯までの間、ニオイが気になるなら、衣類用の消臭スプレーでニオイを消しておこう。