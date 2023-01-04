良い習慣を身に付け、悪い習慣をやめる方法をジェームズ・クリアーが解説

実に3年間という長期にわたってニューヨーク・タイムズ紙のベストセラーリストに掲載されたジェームズ・クリアーの著書『ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣（原題：Atomic Habits）』は、成功の習慣を生み出してきた。今回のエピソードには、健康にまつわる習慣を改善する刺激を何百万人もの読者に与えてきたその著者であり起業家が登場。簡単に言えば、「私たちは習慣でできている」という事実を、司会のジャクリン・バイラーに説明する。彼が紹介するわかりやすい例えと、偉大な心理学者にヒントを得た爽快で率直かつ持続可能な考え方のテクニックを使えば、自分を輝かせる習慣を誰もが身に付けられる。