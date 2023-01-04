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ポッドキャスト「TRAINED トレーニング最前線」：ごく小さな習慣を作ろう（ジェームズ・クリアー）

Coaching

習慣があなたのアイデンティティになる。ベストセラー作家のジェームズ・クリアーのアドバイスを活用して、なりたい自分に合った習慣を作り、悪習慣とは別れを告げよう。

最終更新日：2023年1月4日
この記事は2分で読めます
良い習慣を身に付け、悪い習慣をやめる方法をジェームズ・クリアーが解説

「トレーニング最前線」は、最先端のフィットネス情報を紹介するポッドキャスト。

実に3年間という長期にわたってニューヨーク・タイムズ紙のベストセラーリストに掲載されたジェームズ・クリアーの著書『ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣（原題：Atomic Habits）』は、成功の習慣を生み出してきた。今回のエピソードには、健康にまつわる習慣を改善する刺激を何百万人もの読者に与えてきたその著者であり起業家が登場。簡単に言えば、「私たちは習慣でできている」という事実を、司会のジャクリン・バイラーに説明する。彼が紹介するわかりやすい例えと、偉大な心理学者にヒントを得た爽快で率直かつ持続可能な考え方のテクニックを使えば、自分を輝かせる習慣を誰もが身に付けられる。

「習慣が重要である本当の理由は、ある特定のアイデンティティを習慣が体現しているからだと思います。つまり、あらゆる行動が、自分がなりたいと願うタイプの人間に向かう一歩なのです」

ジェームズ・クリアー
起業家、ベストセラー『ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣（原題：Atomic Habits）』の著者

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マインドセット、運動、食事、リカバリー、睡眠に関する質問を受付中。ゲストやトピックについての提案も、司会のジャクリンにメール（trained@nike.com）で送ってみよう。

公開日：2023年1月5日

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