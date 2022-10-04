デリック・ヘンリー、フィットネスへのモチベーションを語る

デリック・ヘンリーはワークアウトを楽しんでいるが、その理由は7回目のNFLシーズンを迎えるからだけではない。彼にとってジムは、インスピレーション、情熱、誇りを見出せる場所なのだ。今回のエピソードでは、デリックと司会のジャクリン・バイラーが、フィットネスに関するお互いのお気に入りについて語り合う。また、このテネシー・タイタンズのランニングバックは、良いときも悪いときも常にモチベーションを与えてくれるという家族と、周りの予想に反して成功を手に入れるまでのストーリーも披露。ハーフマラソンの完走であれ、新しいフィットネスクラスへのトライであれ、私たちの誰もが過去の疑念や不安を押しのけ、目標を達成できるのだと彼は言う。