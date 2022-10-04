デリック・ヘンリー、フィットネスへのモチベーションを語る

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ポッドキャスト「TRAINED トレーニング最前線」：デリック・ヘンリーが語る、やる気の活用法
Coaching
彼が「キング・ヘンリー」と呼ばれるのには、まっとうな理由がある。王の愛称を持つNFLのランニングバックが、向上し続けるためのモチベーションを保つ方法を紹介。
最終更新日：2022年10月4日
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「トレーニング最前線」は、最先端のフィットネス情報を紹介するポッドキャスト。
デリック・ヘンリーはワークアウトを楽しんでいるが、その理由は7回目のNFLシーズンを迎えるからだけではない。彼にとってジムは、インスピレーション、情熱、誇りを見出せる場所なのだ。今回のエピソードでは、デリックと司会のジャクリン・バイラーが、フィットネスに関するお互いのお気に入りについて語り合う。また、このテネシー・タイタンズのランニングバックは、良いときも悪いときも常にモチベーションを与えてくれるという家族と、周りの予想に反して成功を手に入れるまでのストーリーも披露。ハーフマラソンの完走であれ、新しいフィットネスクラスへのトライであれ、私たちの誰もが過去の疑念や不安を押しのけ、目標を達成できるのだと彼は言う。
「人生の過程でも、チャレンジに取り組んでいる時でも、心惹かれ、やってみたいと感じるものが出てきたら、それを追い求めること。そして毎日しぶとく努力を続けていくことだ」
デリック・ヘンリー
Nikeアスリート、テネシー・タイタンズのランニングバック