寒い時期におすすめのNikeのサイクリングギア

寒い季節におすすめのNikeのサイクリングギア
購入ガイド
断熱性と通気性に優れたNikeのサイクリングウェアやアクセサリーで、楽しい冬のサイクリングに向けて準備しよう。
寒い季節に外でサイクリングを楽しむなら、事前にいくつかの安全対策が必要だ。ウェアには特に十分な準備が必要となる。
寒い季節のサイクリングに向けた準備で大切なのは、断熱性と通気性に優れ、悪天候から体を保護する素材を重ね着すること。 レギンスから防水加工のジャケットまで、Nikeではどんな天候でもサイクリストたちが快調に走れるスポーツウェアを取り揃えている。
この記事で、寒い季節におすすめのNikeのサイクリングギアを見つけよう。
寒い季節のサイクリングにおすすめのNikeのギア
1. ナイキ Therma-FIT レギンス
サイクリングでエネルギーを消費している時間帯は、体が温まってくるものだ。 熱を閉じ込める効果があるNike Therma-FITテクノロジー搭載のレギンスを着用すれば、寒い日のサイクリングでも体を暖かく保てる。 ハイライズかミッドライズで、豊富なデザインが揃っている。汗を逃がすメッシュのサイドパネルを配したアイテムもある。
2. Nikeのインナートップス
着圧感があり熱を保持してくれるインナーは、極寒時に特に役立つ。 Nikeのインナートップは、包み込むようなフィット感と速乾機能を提供。 他の衣類の下に着込んでも、単独で着ても、快適に着用できるアイテムだ。 Nike Dri-FIT仕様のインナーには、ロングスリーブシャツやクロップ丈のトップなど、さまざまな種類がある。
3. 寒い季節に最適なウィンドブレーカー
暖かい日であっても、サイクリストが頻繁に直面する課題は風だ。 寒い季節の突風は、適切な装備をしていないサイクリストにとって苦痛でしかない。 これを解消してくれるのが、高品質のウィンドブレーカー。
例えばウィンドランナー ジャケットは、撥水加工が施された軽量シェルで風雨から守ってくれる。 さらに、ウィンドブレーカーの多くは簡単にたたんで収納しておける。
4. レインジャケット
雨の日でもサイクリングは諦めたくない。 Nikeのレインジャケットは、耐水性のある撥水素材を使用しているものが多い。頭部全体を覆うフードやジッパー付きポケットなど、サイクリストの体や必需品を濡らさず保護する機能を備えている。
5. パーカーとスウェットシャツ
適度な冬の気温の中でのサイクリングには、運動パフォーマンスを追求したパーカーかスウェットシャツを選ぼう。 ハーフジップかクォータージップのデザインなら、体温が上がったときでも着脱が簡単。メッシュパネルやNike Dri-FITテクノロジーなどが使用されていれば、汗を逃がしやすくしてくれる。
6. 手袋とミトン
寒い日のサイクリングでは、指が強風の影響を受けやすい。 高性能なNikeの手袋やミトンで指をしっかり覆い、冬の風から守ろう。 速乾素材を使用し、ハンドルをしっかりと握れる滑りにくい質感のものを選ぶといい。
7. スリーブとアームバンド
スリーブとアームバンドは、保護力と断熱性を強化するアイテム。 Nikeのスリーブとアームバンドは特別な着圧技術を搭載し、ナイロンとスパンデックスがしっかりとサポートしながら包み込む。
文：ジュリア・サリバン