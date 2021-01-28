良い姿勢がパフォーマンスの向上につながる理由

正しい姿勢とは、本来あるべき自然な状態に体を維持すること。その際に、最も重要なのが脊椎の状態だ。つまり正しい姿勢とは、両肩を後ろに引き、胸を張り、背筋を伸ばし、骨盤を自然な位置に置き、両耳が肩の上にくる（つまり猫背にならない）ような姿勢だと説明するのはR・アレクサンドラ・デュマ氏。FICSでスポーツカイロプラクターを務め、DACBSPの学位を持つ専門家だ。あまりにも要求が多すぎるように感じるかもしれないが、1か所か2か所を正すだけで、姿勢全体を正すことができる。なぜなら、人間の体は操り人形のようなもの。1本の糸を動かすだけで、他の部位も連動して動くようにできているからだ。



現代人は、長時間にわたってスマートフォンを覗き込むことが多くなった。そのため、本来あるべき自然な姿勢を維持することが難しくなっている。結果として、活性化すべき筋肉（具体的には深頸部屈筋）が緩み、肩と首が前かがみになり、負荷をかけるべきでない繊細な筋肉に過度の負荷がかかっているのだとデュマ氏は言う。人間の頭はおよそ5〜6kgの重さがあるが、前に15度傾けるだけで、12kgもの負荷が頸椎や頸部にかかることになる。「この負荷が積み重なって、骨、関節、靭帯の摩耗につながるのです」とデュマ氏は説明する。



猫背の姿勢は、一時的に楽に感じるかもしれないが、より多くのエネルギーを消費している。そもそも本来あるべき自然な姿勢ではないのだ。アメリカ代表のアスリートたちをクライアントに抱えるデュマ氏は警告する。不自然な姿勢を長時間維持するためには、体が余計にがんばらなければならない。その結果、何をしていても疲れやすくなるのだ。また姿勢を正すことで動作の効率が向上し、より少ないエネルギーで日々の活動やトレーニングに取り組むこともできると指摘するのは、理学療法士のダン・ジョルダーノ氏。ニューヨークの理学療法クリニック「ビスポーク・トリートメンツ・フィジカル・セラピー」のCMOも務めるエキスパートだ。