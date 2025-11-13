雨の日を制する最強のレインギア
購入ガイド
雨を避けるのではなく、雨に備えよう！アウターウェアからフットウェアまで、さまざまなレベルの防水機能を備えたレインウェアをチェックして、雨の日もドライに過ごしましょう。
雨が降り出したら、適切なレインギアが大きな違いを生みだします。 雨に負けないための商品を、レインジャケット、レインパンツ、フットウェアを中心に厳選しました。街で過ごす時も、自然を散策する時も、完璧なレインウェアで濡れずに過ごすことは、スタイルと快適さを犠牲にすることを意味しません。
この購入ガイドでは、ACG（All Conditions Gear）とNSW（Nike Sportswear）を特集します。その理由は、ACG製品はアウトドア用に特別にデザインされており、ACGは雨を知っています。大雨にも耐えうる製品です。また、普段使いにもっとカジュアルなものをお探しの方のために、突然の小雨に最適なNSW製品をいくつかご紹介します。 Nikeでは、ハイキングに最適な完全防水のACGジャケットから、通勤に最適な撥水トラック パンツまで、あらゆるアウトドアに適したレインギアを取り揃えています。
雨の日にぴったりの定番アイテムは、さまざまなレベルの防水機能を備えています。 製品の詳細に入る前に、購入の決め手となるポイントを簡単にご紹介。
耐水：最も軽いレベルの防水機能で、小雨に対応するようにデザインされています。 これらの製品は、雨の日でも素早く乾燥するように、しっかりと織り込まれた素材で作られています。
撥水：大雨にも対応した標準レベルの防水機能。これらの製品は、耐久性に優れた撥水加工（DWR）仕上げが施されており、濡れずに快適な状態を保つことができます。
防水：最高レベルの防水機能で、過酷な雨の多い天候にも対応するようにデザインされています。これらの製品には、GORE-TEX、Storm-FIT ADV、Therma-FIT ADVなど、より高度な防水テクノロジーが採用されています。 雨からしっかり守るには、防水シューズの購入を検討しましょう。足を暖かく、乾燥した状態に保つことができます。
それでは、おすすめ商品をチェックしてみましょう。各製品は、パッカブル、通気性、耐久性など、それぞれ独自の汎用性を備えています。どうやら降り出すぞ！
アウター
優れた防水レベルの防水レインジャケット：ナイキ ACG "Morpho" Storm-FIT ADV ジャケット
頼れるレインジャケットは誰にとっても必需品。 だからこそ、この防水・防風レインジャケットは、アウトドアアクティビティに一番のおすすめです。 さらに、パッカブル仕様も魅力です！高度なウェザープロテクションと締め付け機能のディテールが、極端な気象条件から身を守ります。 このジャケットが雨、風、湿気に耐えられることを確認するため、コスタリカの熱帯雨林を約74kmにわたって横断してのテストが行われました。そして見事にテストに合格。
- 防風防水素材に最先端の技術と機能を組み合わせたNike Storm-FIT ADVテクノロジーを搭載。嵐の中でも快適な状態をキープするNikeのベストレインジャケットの一つです。
- 縫い目を完全密閉、防水性に優れた前面のダブルジップ、ジッパー付きハンドポケットの保護フラップなどが特徴。カバー性に優れたジャケットです。
- ウエストのバンジーシステムと調節可能なフードで、どんなアドベンチャーでも保護（とドライ）を維持します。
- このレインジャケットは内側の胸ポケットに収納すると、調節可能なストラップと小物を収納できる隠しポケットを備えたバッグに早変わりします。
- 軽量ナイロン素材で、暖かいけれど湿ったコンディションでのハイキングに最適。ゆったりとしたスタイルなので、重ね着するにも十分な余裕があります。
断熱性に優れた撥水ジャケット：ナイキ ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV ジャケット
温度調節機能、撥水性、保温性に優れたジャケットです。 あらゆるシーンで活躍するアイテム。 このジャケットの性能を確かめるため、テキサス州西部の国立公園でのハイキングとカヌー旅行に持ち込み、機能テストを実施しました。 寒い砂漠の夜でも保護され、対応可能です。中綿入りの防寒着が必要ない時は、内側のポケットに折りたたんで収納できます。
- 温度調節素材に高度なエンジニアリングと機能を融合したNike Therma-FIT ADVテクノロジーが、寒い日でも暖かい状態をキープ。
- 撥水加工を施した外側が雨からしっかりと保護します。
- PrimaLoft®断熱素材が肌を刺すような寒さをシャットアウト。
- ACGトリビナとパッカブルなデザインで、簡単にハイキングバッグに留めて持ち運べます。
- ウエストのダブルジップとバンジーシステムで、お好みのフィット感に調節可能。
撥水性に優れた女性向けパファー：ナイキ スポーツウェア スウッシュ シリーズ Therma-FIT オーバーサイズ ダウン パファー
このパファージャケットは、スタイルと快適さという2つの長所を兼ね備えたアイテムです。最高レベルの断熱性を発揮するダウンと撥水素材を使用した、Swoosh Seriesコレクションで最も暖かいアイテムです。フリース裏地の袖口と、フードと裾の調節可能なバンジーコードで、風雨をシャットアウトし、優れた耐候性を発揮します。
- 最高レベルの断熱性を発揮するNike Therma-FITテクノロジーが、体温調整を助け過酷な天候でも暖かさをキープ。
- 撥水素材により、小雨が降ってもさらりとした状態をキープ。
- オーバーサイズのフィット感で、重ね着しやすいゆったりとしたスタイルを演出。
撥水性に優れた男性向けパファー：ナイキ スポーツウェア クラブ Therma-FIT パファー
機能を重視した普段着のマストアイテム。このパファージャケットは、中厚の断熱素材と撥水テクノロジーを組み合わせ、雨の日でも暖かくさらりとした状態を維持します。 ゆったりとしたフィット感で、インナーやスウェットシャツの上に重ね着するのに最適。
- Nike Therma-FITテクノロジーを採用。体温調節をサポートし、厳しい天候でも暖かい状態が持続します。
- 中厚のダウンが抜群の暖かさを実現。
- 耐久性に優れたリップストップ素材は撥水素材で、悪天候でもさらりとした状態をキープ。アウトドアでの活動に最適です。
パンツ
優れた防水レインパンツ：ナイキ ACG "Trailwind" Storm-FIT ADV パンツ
この超軽量のレインパンツは、あらゆるシーンで活躍します。 重さを感じさせず、防水性も備えているので、ハイキングに最適。 雨が止んだら、このレインパンツは小さく折りたたんでバックポケットに収納できるので、持ち運びも便利。
- 防風防水素材に、最先端の技術と機能を組み合わせたNike Storm-FIT ADVテクノロジーを搭載。過酷な天候でも、快適な状態をキープします。
- 軽量ナイロンシェルの縫い目は密閉されており、さらりとした状態が持続します。
- 足首部分にジッパー付きのベントを備え、シューズを履いたまま簡単に着脱可能。
断熱性に優れた撥水パンツ：ナイキ ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV パンツ
テクノロジーを駆使したこの軽量パンツは、あらゆるシーンで活躍します。テキサス州西部の国立公園での数日間のハイキングとカヌー旅行で着用テストを実施しました。砂漠の寒い夜でも、温度調節と撥水性に優れたデザインがその効果を発揮してくれました。防寒着が必要ない時は、内側のポケットに折りたたんで簡単に収納できます。
- 温度調節素材に高度なエンジニアリングと機能を融合したNike Therma-FIT ADVテクノロジーが、寒い日でも暖かい状態をキープ。
- PrimaLoft®断熱素材が肌を刺すような寒さをシャットアウト。
- 撥水加工仕上げで、さらりと快適な状態をキープ。
- パンツはACGトリビナとパッカブルなデザインで、簡単にバッグに留めて持ち運べます。
- 足首のバンジーと調節可能なウエストバンドで、フィット感をカスタマイズ。
撥水性に優れた女性向けパンツ：ナイキ スポーツウェア ウィンドランナー ウーブンパンツ
普段着用にデザインされたハイウエストのトラックパンツは、クラシックなアスレチックスタイルを演出します。撥水加工のタフタ素材が、突然の雨でもさらりとした状態をキープ。
- 通気性のあるタフタ素材は、軽くて滑らかな手触り。
- ドローコード付きの伸縮性ウエストバンドで、フィット感を調節可能。
- ルーズフィットで、ゆったりとリラックスしたスタイルを演出します。
撥水性に優れた男性向けパンツ：ナイキ テック ウーブン テーパーレッグ パンツ
クラシックなジョガーパンツのようなフィット感を維持しつつ、耐候性を強化したトラックパンツです。紫外線からの保護機能と撥水加工を施したシワ加工ウーブンナイロン素材を使用。雨の日も晴れの日も快適に過ごせます。
- 撥水加工を施した素材が、悪天候でもさらりとした状態をキープ。
- ヒップから太ももにかけてゆったりとしたテーパードデザイン。足首に折り返しがあるすっきりとしたスタイルです。
- ドローコード付きの伸縮性ウエストバンドで、フィット感を調節可能。
シューズ
トレイルランニングに最適な防水シューズ：ナイキ ジュニパー トレイル 2 GORE-TEX
ジュニパー トレイル 2は、トレイルランニングや軽いハイキングに最適で、グリップ性の高いトラクションとクッショニングに優れたソフトなミッドソールを備えています。 防水GORE-TEXは、雨やみぞれの降る天候でもつま先をドライに保ちます。
- 防水GORE-TEX加工が足をドライな状態に保ち、雨天での使用に最適なシューズです。
- ヘザーフォームの履き口が足首を暖かく保ちながら、小石や水の侵入も阻止。
- シューレースと一体化したケーブルがしっかりとしたフィット感を提供し、インナースリーブが足中央部を包み込んでソックスのような履き心地を実現。
- ラバーのラグが付いたアウトソールパターンは、上り坂でも下り坂でもトラクションを発揮します。トレイルで最適なグリップを提供し、舗装路でもスムーズな走りをサポートします。
普段使いに最適な防水スニーカー：ナイキ ダンク Low GORE-TEX
都会の環境に合わせてデザインされたこの耐候性スニーカーは、雨天に対応。プレミアムレザーと防水GORE-TEXを組み合わせ、雨をブロックします。 他のダンクと同様に、これまでにない快適な履き心地が持続する柔らかなパッドを使用。
- 防水GORE-TEX加工が雨をシャットアウトし、雨天でも足をさらりとした状態にキープ。
- フォームミッドソールが軽量クッショニングを提供。
- ラバー製のアウトソールに定番のピボットサークルを配置し、伝統のスタイルを守りながら、耐久性とトラクションを向上させました。
普段使いに最適な耐水性スニーカー：ナイキ P-6000 プレミアム CORDURA®
P-6000は、歴代のペガサス スニーカーをミックスし、2000年代初頭のランニングスタイルに現代的な要素を加えてアレンジした一足。今回のモデルでは耐水性のCORDURA®素材を使用し、耐久性を強化しました。 さらに、このスニーカーのフォームクッショニングが、トラック競技をイメージした快適なスタイルを実現します。
- 耐摩耗性に優れたCORDURA®素材は、あらゆる場面で抜群の機能性を発揮。
- アッパーにレザー、スエード、CORDURA®を組み合わせ、耐久性の高いレイヤードスタイルを演出。
- クッション性に優れたインソールが快適な履き心地を提供。
- ラバーのアウトソールが、耐久性のあるトラクションを発揮。
雨の日のアクティビティがどんなものでも、Nikeがしっかりサポートします。Nike.comにアクセスして、すべてのレインウェアをチェック。