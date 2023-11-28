Nikeのフリースジャケットは、比較的穏やかな冬の日に機能性を発揮するほか、厚手のコートの下に着て保温性を高めたい場合にも活躍する。 丈の長さは多様で、ヒップ丈のジャケットもあれば、膝上までカバーするものもある。 シルエットも多彩で、スタイルに合わせて選べる。

おすすめはNike Tech Fleece。軽く滑らかな肌触りで、かさばりを抑えながら保温性を発揮する。 また、定番のウィンドランナーはジッパー付きポケットを備えており、日々の活動の際にスマートフォン、財布、鍵などを安全に持ち運べる。 オーバーサイズのフード付きケープのようなスタイルもおすすめ。長さに変化のある裾と、中央からずらして配置されたジッパーが特徴的で、スタイリッシュに決めたいときに最適だ。

Nikeのシェルパフリースジャケットは、贅沢なテクスチャード加工を施した柔らかい肌触りの素材を使用しており、オーソドックスなフリースの着心地を実感できる。 ボタンスタイルもジッパースタイルも選べるこのフリースジャケットがあれば、気温が下がり始める時期を快適に過ごせる。

おすすめのボトムス：Sportswearのジョガーとスウェットパンツ

ワークアウトやストリートスタイルに適したデザインのジョガーは、どんなシーンでも活躍する。 オーバーサイズのフリースジャケットの下に着用する場合は、ハイウエストのジョガーを選ぼう。体にフィットするジャケットにはワイドレッグデザインのスウェットパンツを合わせると、脚のシルエットが際立つ。