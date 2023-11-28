抜群に暖かいNikeのウィンタージャケット
購入ガイド
ふわふわのパファージャケットから断熱性に優れたベストまで、お好みのスタイルにぴったりのデザインを見つけよう。
寒い季節がやってくると、凍える寒さを乗り切るためのギアが必要になる。 友人との外食や雪遊びなどのさまざまな冬の計画に合わせて、Nikeでは雪や風をブロックする暖かいウィンターコートを取り揃えている。
もちろん、スタイルやフィット感のオプションは豊富だ。 ベストは胴周りに暖かい層を確保し、パファージャケットは気温が急降下しても全身を守ってくれる。そしてスタイルにも妥協しない。
お気に入りのシルエットがどんなタイプであれ、Nikeがおすすめする暖かいウィンターコートは、気温の低い時期を乗り切れるようデザインされている。 このガイドを参考に快適なコートを見つけよう。スタイルのアピールに役立つNikeパンツも併せて紹介する。
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Nikeおすすめの暖かいウィンターコート
1. パファージャケット
Nikeのパファージャケットは、デザインのオプションが幅広く、多くの人々の好みに合うスタイルが揃っている。 ヒップが隠れる程度の丈で普段着にぴったりのストリートウェアスタイルや、とりわけ寒い日に体をより広くカバーするひざ丈のコートなど、多様なオプションから選べる。
普段着のジャケットにおすすめなのは、Therma-FIT仕様のパファージャケット。 ジャケットに搭載されたテクノロジーが、体温を閉じ込めて暖かさをキープする。 また、ゆったりとしたシルエットとフィットするシルエットを選べる。 さらに、マットな仕上がりと光沢のある仕上がりの両方のデザインがあり、異なる雰囲気の着こなしが可能だ。 たとえば、控えめなコーデが気分の日はマットなジャケットを、思い切り注目を集めたい日は光沢のあるジャケットを選ぶといい。
特に寒さが厳しい日には、Storm-FIT仕様のパファージャケットが活躍する。 ジャケットに搭載されたテクノロジーが、突風、あられ、雪、雨から体を守ってくれる。 もちろん、下に重ね着をするゆとりがあるので十分に防寒できる。
存在感をアピールしたい場合は、フェイクファーのパファージャケットがおすすめだ。 フェイクファーを使用したNikeのパファージャケットは、やや起毛したデザインで定番のパファージャケットをアレンジ。合成ダウンの中わたを使用し、裾のバンジーコードで暖かさを閉じ込める。
おすすめのボトムス：ハイウエストのジャージーパンツ
ゆったりとしたフィット感のパファージャケットとの相性が良いのは、ハイウエストのボトムス。おすすめはRepelシリーズのパンツだ。耐水性のある素材を使用したワイドレッグデザインで、雨や雪の日に履く丈夫なブーツにかぶせて着用できる。 足首を包み込むフェニックス フリース ジョガーもチェック。ウエストが幅広のリブ仕様で、一日中不安なく過ごせる。
2. フリースジャケット
Nikeのフリースジャケットは、比較的穏やかな冬の日に機能性を発揮するほか、厚手のコートの下に着て保温性を高めたい場合にも活躍する。 丈の長さは多様で、ヒップ丈のジャケットもあれば、膝上までカバーするものもある。 シルエットも多彩で、スタイルに合わせて選べる。
おすすめはNike Tech Fleece。軽く滑らかな肌触りで、かさばりを抑えながら保温性を発揮する。 また、定番のウィンドランナーはジッパー付きポケットを備えており、日々の活動の際にスマートフォン、財布、鍵などを安全に持ち運べる。 オーバーサイズのフード付きケープのようなスタイルもおすすめ。長さに変化のある裾と、中央からずらして配置されたジッパーが特徴的で、スタイリッシュに決めたいときに最適だ。
Nikeのシェルパフリースジャケットは、贅沢なテクスチャード加工を施した柔らかい肌触りの素材を使用しており、オーソドックスなフリースの着心地を実感できる。 ボタンスタイルもジッパースタイルも選べるこのフリースジャケットがあれば、気温が下がり始める時期を快適に過ごせる。
おすすめのボトムス：Sportswearのジョガーとスウェットパンツ
ワークアウトやストリートスタイルに適したデザインのジョガーは、どんなシーンでも活躍する。 オーバーサイズのフリースジャケットの下に着用する場合は、ハイウエストのジョガーを選ぼう。体にフィットするジャケットにはワイドレッグデザインのスウェットパンツを合わせると、脚のシルエットが際立つ。
3. ベスト
冬だからといって毎日ジャケットが必要というわけではない。 Nikeのベストは、腕の自由な動きを妨げずに胴周りを保温でき、適切な体温調節に役立つ。 その日の気分や予定に合わせて、パーカー、ロングスリーブシャツ、Tシャツの上に重ね着できる。
天候の変化を予測できないときは、Nike Storm-FITのベストがおすすめ。撥水加工を施した素材で断熱素材を包んだStorm-FITのベストを着れば、悪天候から体を守れ、暖かく過ごせる。
より寒い時期には、Nike Therma-FITのベストを選ぼう。ひざ丈かヒップ丈のスタイルから選べる。どちらも体温調節を助け、断熱により体とベストの温度差をなくすよう設計されている。
おすすめのボトムス：テック パック ウィメンズパンツ
寒い時期の下半身の装備には、Tech Packシリーズのパンツがおすすめ。 柔らかいのに丈夫な素材を使用したパンツを着用すれば、気温が下がっても快適に過ごせる。 ハイライズのウエストバンドとワイドレッグシルエットなら、お気に入りのベストを引き立ててくれるだろう。
4. パーカージャケット
Nikeのパーカージャケットは、上半身も下半身も防寒でき、極寒の時期も抜群の断熱効果を発揮する。 Nike Therma-FITテクノロジーを取り入れたふわふわのジャケットはとりわけ高性能で、体温を利用して体とジャケットの間に暖かい空気の層を生み出す。
重ね着できるゆとりのあるシルエットか、スリムなラインでフィットするスタイルから選択可能。どちらのタイプも必要なときに保温性を発揮するデザインだ。
おすすめのボトムス：ナイキ ワン レギンス
パーカーのふわふわのシルエットには、Nike Oneシリーズのレギンスがぴったり。 素肌のように体を包み込むこのボトムスは、スニーカーと合わせることも、裾をブーツに入れて着用することもできる。 パーカーのジッパーを外してレギンスのハイウエストスタイルをアピールしよう。あるいは防寒のためにジッパーを閉めて、タイツをパーカーの下から覗かせてもいい。
文：コリン・ミラー