Nikeおすすめのウィメンズハイウエストランニングショートパンツ3選

Nikeおすすめのハイウエストランニングショートパンツ3選
購入ガイド
Nikeおすすめのハイウエストランニングショートパンツで、安心して快適に、次のランに取り組もう。
優れたランニングウェアは、快適さと機能性が両立している。ランニングショートパンツも例外ではない。 摩擦を防ぎ、肌から汗を逃がして、ずれることなく体にしっかりフィットするのが理想的なランニングショートパンツだ。
ハイウエストランニングショートパンツは、通常のランニングショートパンツよりも股上が長めで、ウエストラインがおへその位置に来るか、おへその上までカバーする。 ハイウエストのショートパンツのほうが、ランニングの間しっかりカバーしてくれて快適だと感じるランナーもいる。 ここでは、Nikeおすすめのハイウエストランニングショートパンツをチェックしてみよう。
（関連記事：Nikeおすすめのウィメンズランニングショートパンツ）
Nikeおすすめのハイウエスト ランニングショートパンツ
1.多機能：ナイキ フレックス エッセンシャル 2イン1 ウィメンズ トレーニングショートパンツ
ゆったりしたフィット感のランニングショートパンツは風通しが良くて動きの邪魔をせず、タイトなフィット感のコンプレッションショートパンツはしっかりと心地よくフィットする。 このショートパンツは、ウーブン素材のアウターレイヤーと伸縮性に優れた内蔵インナーの2イン1スタイルで、両方の機能を発揮する。
主な特徴：
- タイトなフィット感の摩擦を防ぐボトムスに、ゆったりしたフィット感のアウターレイヤーを重ねたスタイル
- スマートフォンを収納できる大きなポケットを含む、貴重品を携帯できるポケットを内側に配置
- 速乾素材
2.風通しの良いゆったりしたフィット感：ナイキ エクリプス ウィメンズ 8cm ランニングショートパンツ
体の動きをサポートしてくれるNike Flex素材を使用。Nike Dri-FITテクノロジーが速乾性を発揮し、さらりとした状態をキープする。ランニング中も、着用していることを意識しないでいられるデザインだ。 豊富なカラーバリエーションから選択でき、ロードでも個性を主張できる。
主な特徴：
- 伸縮性のある素材を使用した幅広のハイライズウエストバンドがサポート性を発揮
- スマートフォンを収納できる大型のジッパー付きポケットをサイドに配置
- 小物を収納できるポケットを後ろ側中央の内側に配置
3.着圧感のあるフィット感：ナイキ プロ 365 ウィメンズ ハイウエスト 18cm ショートパンツ
同じ脚の動きを繰り返しても、ずり上がったり、たるんだりする余地のない、着圧感のある体を包み込むようなフィット感が特徴だ。 長距離ラン、高負荷インターバルトレーニング、サイクリング、筋力トレーニングなど、動きの激しいアクティビティにおすすめ。 伸縮性があり、しっかりフィットするウエストバンドがずり落ちるのを防いでくれる。
主な特徴：
- 伸縮性に優れた素材を使用し、速乾性を発揮するNike Dri-FITテクノロジーを搭載
- ウエストの位置が特に高いハイライズのデザイン
- 体を包み込むタイトなフィット感
文：ジュリア・サリバン