Nikeおすすめのウィメンズランニングショートパンツ

Nikeおすすめのウィメンズ ランニングショートパンツ
購入ガイド
トレッドミル、トラック、トレイルなど、様々な場所で活躍する軽量のウィメンズ ランニングショートパンツなら、ランニング中もさらりとした涼しく快適な状態をキープする。
気温の高い日に、あるいは屋内でランニングに取り組むときは、それに適したウェアが必要。 最適なランニングショートパンツを選べば、パフォーマンスを最大限に発揮できる。 新しいショートパンツをいくつか探している経験豊富なランナーも、ランニングショートパンツを初めて購入する初心者ランナーも、ショートパンツを選ぶポイントを知っておこう。
そしてランナーが十人十色であるように、ランニングショートパンツも多種多様。最適なショートパンツは、個人のニーズや好みによって異なる。 丈、素材、スタイルが多岐にわたり、選択肢の多さに圧倒されてしまうこともあるだろう。 このガイドを参考に、最適なウィメンズ ランニングショートパンツを見つけよう。
着目すべき機能とは？
- 汗を逃がして涼しくさらりとした状態をキープする軽量素材
- 腰と脚部の筋肉をサポートし、血行を良くして筋肉痛を軽減するコンプレッション機能（タイトなフィット感）
- 布地などの素材が肌に擦れて生じることがある摩擦を防ぐ、裏地やインナーレイヤー
- 必需品を便利に収納できるポケット
1. 素材
体を動かして汗をかくからといって、ショートパンツが汗で濡れるのを我慢する必要はない。 おすすめのウィメンズ ランニングショートパンツでは、湿気を逃がしてさらりとした状態を保つ合成素材が使用されている。 ポリエステル、ナイロン、伸縮性に優れたスパンデックス素材などだ。
ポリプロピレンも良い選択肢となる。 耐水性と温度調節機能に優れた、ランニングショートパンツによく使われるこの素材は、涼しくさらりとした状態をキープする。 Nike Dri-FITのショートパンツは、最先端の技術を搭載し、肌から汗を逃がす軽量の速乾素材を使用している。
合成素材に代わるものをお探しなら、 バンブー素材という選択肢もある。 合成素材の代替品としてベビーウェアに使用されることの多いこの素材は、とても柔らかく、自然に汗を吸収してくれる。
2. 丈
特に丈の短いショートパンツを好むランナーもいれば、長めの丈を好むランナーもいる。 太もも中ほどまでの丈のランニングショートパンツは、一般的に股下が10cm以上あり、カバー範囲が広い。短めのランニングショートパンツは動きやすく、競技ランナーにおすすめだ。 太もも上丈のランニングショートパンツでは、股下が10cm以下になる。
3. コンプレッションとサポート
一般的なランニングショートパンツのゆったりとした着用感を好むランナーもいれば、タイトでしっかりサポートするショートパンツを好むランナーもいる。 コンプレッションショートパンツとも呼ばれるウィメンズ向けのタイトなランニングショートパンツは、サポート性が高く、ランニング中に布地などの素材が肌に擦れて生じることがある摩擦を防いでくれる。 おすすめのウィメンズ コンプレッションランニングショートパンツは、短いものでも太もも中ほどまでの丈があるので、ずり上がることがない。
4. 裏地
ウィメンズ ランニングショートパンツに詳しい人なら、裏地付きのショートパンツの存在をすでに知っているかもしれない。 下着の代わりになる裏地があれば、より快適で動きやすい。 裏地は、摩擦の防止、通気性の確保、バクテリアの繁殖予防といった役目を果たす。
コンプレッションライナーを内蔵したウィメンズ ランニングショートパンツもある。 2イン1ランニングショートパンツと呼ばれることも多いが、これはゆとりのあるレイヤーを外側に、ぴったりフィットして摩擦を防ぐレイヤーを内側に配していることに由来する。
5. 縫い目
縫い目も、ウィメンズ ランニングショートパンツで考慮するべき特徴のひとつ。 縫い目のないランニングショートパンツを検討したことはあるだろうか？ 素肌のような着用感を求めて縫い目のない下着を好む人もいるが、ランニングショートパンツにも同様のメリットを期待できる。 縫い目が邪魔にならず、摩擦も起こりにくい。
一方、縫い目があるランニングショートパンツは、縫い目のないショートパンツにはない、しっかりとした構造とサポート性を備えている。 どちらを選ぶかは好み次第。
6. ウエストバンド
ランニングショートパンツのウエストバンドが決め手になることもあるだろう。 ランニング中にずり上がったり、締めつけ感が強すぎたりしないものが好ましい。 おすすめは、幅広で厚手のウエストバンドが付いた、しっかりカバーしてくれるウィメンズ ランニングショートパンツ。 ドローストリングやプルコードが付いたウエストバンドもプラス要素だ。
7. 収納力
ポケット付きランニングショートパンツというのは、まさに天才的だ。 ポケットがあれば、スマートフォン、現金、鍵などの必需品を携帯できる。 収納力を重視するなら、ポケットを豊富に備えたランニングショートパンツを選ぼう。 外から見える脚部のポケットが複数あるだけでなく、ウエストバンドに隠しポケットを備えたショートパンツもある。 さらにジッパー付きなら、運動中も小物を安全に収納できる。
Nikeが取り揃える数々のウィメンズ ランニングショートパンツなら、必要な機能を備え、自分のスタイルにマッチするアイテムがきっと見つかるはず。 Nikeのウィメンズ ランニングショートパンツは、ベーシックなブラックやホワイトのほか、ホットピンク、パープル、ネイビーなどの豊富なカラー展開で、プリントも多彩なデザインから選べる。
文：エリカ・ブルック・ゴードン