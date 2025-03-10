Nikeおすすめのウィメンズランニングショートパンツ

体を動かして汗をかくからといって、ショートパンツが汗で濡れるのを我慢する必要はない。 おすすめのウィメンズ ランニングショートパンツでは、湿気を逃がしてさらりとした状態を保つ合成素材が使用されている。 ポリエステル、ナイロン、伸縮性に優れたスパンデックス素材などだ。

ポリプロピレンも良い選択肢となる。 耐水性と温度調節機能に優れた、ランニングショートパンツによく使われるこの素材は、涼しくさらりとした状態をキープする。 Nike Dri-FITのショートパンツは、最先端の技術を搭載し、肌から汗を逃がす軽量の速乾素材を使用している。

合成素材に代わるものをお探しなら、 バンブー素材という選択肢もある。 合成素材の代替品としてベビーウェアに使用されることの多いこの素材は、とても柔らかく、自然に汗を吸収してくれる。