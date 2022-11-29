チアリーダーに必須のNikeギア10選
購入ガイド
自信を持って宙返り、トス、キャッチを行うために、Nikeおすすめのチアリーディングギアをチェック。
チアリーディングの大会や手に汗握る試合の応援で、チアリーダーは観客を魅了しながらハードな動きを成功させなくてはならない。 複合的なスキルを駆使するこの競技では、マットやコート、フィールドで華麗なパフォーマンスを見せるために高性能なギアが必要だ。
どんな世代のアスリートにも必須のNikeアイテムをチェックして、チアリーディングに最適なギアをそろえよう。身近にいるチアリーダーへの贈り物としてもおすすめだ。
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Nikeおすすめのチアリーディングギア
1. コンプレッションショートパンツ
不快感ゼロで速乾性と着圧感を追求したギアはチアリーディングの必須アイテムだ。 たとえばNike Proのショートパンツは、伸縮性とサポート性に優れた素材を使用しており、宙返り、キック、ジャンプの間もずれずにフィット。
チアリーディングに最適なコンプレッションショートパンツはNike Dri-FITテクノロジーも搭載しているので、汗をすばやく逃がし、激しく動いてもさらりと涼しい着用感をキープする。
2. トレーニングシューズ
チアリーディングで理想的なのは、柔らかく反発力に優れたクッショニングを足裏に備え、ソールが多方向へのトラクションを発揮してチアリーダーの多彩な動きをサポートするシューズ。
ナイキ スーパーレップとナイキ メトコンスニーカーは、どちらも多方向へのすばやく激しい動きで安定した履き心地を提供するので、チアリーディングに最適だ。
若い世代のチアリーダーは、他のスポーツでも使える万能なシューズを好むかもしれない。そういう人にはテニスシューズや、幅広い用途に対応するジム用スニーカー、たとえばさまざまな路面やアクティビティを想定したナイキ オムニ マルチコートがおすすめだ。
3. ヘアリボン、ヘアタイ、シュシュ
チアリーディングのユニフォームにおいてヘアリボンやシュシュの存在感は大きい。 さまざまな素材、パターン、カラーの中から、チーム独自のスタイルにマッチするものを選ぼう。
4. ダッフルバッグ
カラーバリエーションが豊富なNikeのダッフルバッグは、特に大会や試合で移動が多いチアリーダーにおすすめ。
ナイキ ジム クラブ トレーニングダッフルバッグの容量は最大24リットルで、トレーニングシューズ、アクセサリー、ユニフォーム、軽食など、チアリーディングに必要なアイテムをたっぷり収納。 Nikeのダッフルバッグは耐久性に優れた素材を使用しており、摩耗に強く破れにくいので、何シーズンも愛用できる。
5. ウォーターボトル
さまざまなサイズや注ぎ口タイプから選べるNikeのウォーターボトル。 長時間の練習や丸一日かかる大会に最適な1.9リットルから、軽量な650mlのタイプまで、使い捨てではないウォーターボトルはチアリーダーの水分補給に欠かせないアイテムだ。
6. スポーツブラ
どんなチアリーダーも自分にぴったりのスタイルが見つかるNikeのスポーツブラ。 体を優しく包み込む軽量サポートを好むアスリートもいれば、バストの動きを抑えてしっかりフィットするミディアムまたはハイサポートを求めるアスリートもいる。
Nikeのスポーツブラはこうしたさまざまなニーズに対応。 ライト、ミディアム、ハイのサポートタイプを、大人用とキッズ用のサイズで展開している。
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7. リカバリーツールと筋力トレーニングツール
マットの上で長時間セッションに取り組んだ後はリカバリーツールを使い、ハードな運動に耐えた筋肉をいたわろう。こうした用途のために、Nikeではフォームローラー、マッサージボール、マッサージスティックなどを用意している。 また、プッシュアップバーやレジスタンスバンドといったレジスタンスベースのツールも提供しているので、マットの外でも筋力トレーニングが可能だ。
8. トレーニングトップス
タイトなフィット感のトップスからルーズフィットのコットンTシャツまで、チアリーディングで使えるNikeのトレーニングトップスはさまざまなスタイルとフィット感に対応。 デザインや形にかかわらず、チアリーディングのトップスとして着目したいのはNike Dri-FIT。優れた速乾性を発揮する高性能素材だ。
9. セットアイテム
シーズン後半は、チームカラーにマッチした快適なセットアイテムで暖かさをキープしよう。 Nike Sportswear Club Fleeceのセットアイテムは、クルーネックのセーターとジョガーをさまざまなカラーで展開。すべて保温性に優れた起毛フリースの裏地付きで、ウォームアップやクールダウンに最適だ。
10. トレーニングジャケットとベスト
寒い日の試合や大会で頼りになるのが、Nikeのスポーツ用ジャケット。 Nikeのトレーニングジャケットとベストは、汗をかいても不快にならない軽量素材を使用。伸縮性に優れ、動きを妨げないので、着用したままでも違和感なくいつもの練習に取り組める。
文：ジュリア・サリバン