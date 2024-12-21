ワークアウト後にサウナに入るメリットは？

「酸素を多く含む血液の循環が高まれば、心血管系の機能も向上します」とガルーチは話す。

2019年に『Complementary Therapies in Medicine』に掲載された研究によると、サウナに入っているときに心臓に生じる変化は、強度が中程度の短いワークアウトによって生じる変化とほぼ同じだ。

「心拍数と深部体温が上がるうえ、血圧の改善、全身の組織への血液再分布にも効果があることがわかっています」と言うのは、ショーン・M・ハウク。スポーツ理学療法の認定臨床専門医でもあり、Physical Therapy Centralでクリニックディレクターを務めている。

これらすべての効果が、心疾患や高血圧のリスクの低減につながっていると考えられる。 2015年に『JAMA Internal Medicine』に掲載された研究では、フィンランド人の男性約2,300人を対象に調査を実施。週に2〜3回サウナに入ると報告した男性は、週に1回しか入らないという男性と比べて、心疾患で死亡するリスクが27％低かった。

とはいえ、サウナを利用する前に、何らかの心臓の合併症を引き起こすリスクがないかどうか、医師に相談してから決めるのが安全だ。