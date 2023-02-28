疲労骨折について知っておくべきこと

疲労骨折の処置では、「通常、骨にかかる負荷を減らすことが重要」とジュンは話す。 歩行中に痛みを感じる場合、医師は、足にかかる負担を減らすためにブーツを履くようアドバイスすることがある。 場合によっては松葉杖が必要になることもあると、ジュンは言う。

必要な休養期間については、疲労骨折が発生した部位や、時間とともにどの程度治癒するかなど、いくつかの要因によって異なると、トアは話す。 治癒の程度については定期的に診察を受ける中で医師が判断してくれる。

AAOSによれば、一般的に疲労骨折の回復には6～8週間を要する。

休養期間の後は、徐々に運動を再開することが絶対条件だとトアは言う。骨に負荷をかけ過ぎないよう、徐々に負荷を高め、時間を伸ばしていくようにしなければならない。 「通常、理学療法士やスポーツドクターの監督の下で実施します」

フォームのチェックも、医師に指示される可能性が高い。 トアはこう話す。「疲労骨折につながるようなフォームやテクニックは修正することがとても重要です。 筋力や柔軟性が損なわれると体重を支える骨に異常な力がかかってしまうので、筋肉の柔軟性、筋力、歩き方のチェックなどの詳しい診断が大切です」

フォームが正しくなく、そのフォームが疲労骨折の原因と思われると医師に指摘された場合、フォームの修正に取り組まなければならない。 誤ったフォームで運動を繰り返すと、また疲労骨折を起こすリスクが高まると、トアは言う。