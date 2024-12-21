どんなワークアウトも効果がアップする、Bosuボールを使ったお勧めのエクササイズ10選

言うまでもないが、Bosuボールを使うエクササイズで最も難しいのはバランスを保つことだ。

「Bosuボールを使うトレーニングを始めたばかりの頃は、筋肉も、体も心もその不安定な状況に慣れていません」とシュタウファッハ。 では、安定性に関わる心と体の結びつきを確立するにはどうすればよいのだろうか？ 2人のトレーナーが強調するのは、やはり練習に練習を重ねるしかないということ。

アクラディがすすめるのは、ドーム状の面と平らな面の両方で、30分または体が不安定な状態に慣れてくるまで、立ったままの姿勢をキープすること。 これにより、日常生活の動きでは見過ごされがちな小さな筋肉が活性化される。 この感覚に慣れるにつれ、神経系が活性化されて脳に信号が送られるため、筋肉が落ち着き、適応してくるとアクラディは説明する。

そして、この感覚に慣れると「揺れ」をうまくコントロールできるようになるそうだ。 「大きな筋肉を鍛えることで力がつくように、小さな筋肉を鍛えることでバランスが向上します。 神経系の反応は、最も速く適応します」