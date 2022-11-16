スポーツとフィットネスにおける女性の問題をアンナ・ケッセル（ジャーナリスト）と考える

20年近くにわたり、スポーツ界の女性たちについての記事を書いてきたアンナ・ケッセル。とりわけ女子サッカーに関する記事は影響力が大きかったことから、女王エリザベス2世の90歳の誕生日を記念した叙勲で、大英帝国勲章を授与された。彼女の著書『Eat Sweat Play』を、フェミニズムとフィットネスの関係を知るための必読書として挙げる人も多い。今回のエピソードでは、ケッセルが司会のジャクリン・バイラーに女子スポーツの歴史を解説。社会の偏見がスポーツに参加する際の主な障害となっている理由と、スポーツ界における女性の地位向上を前進させるために、私たち全員ができることを紹介する。