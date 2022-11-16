スポーツとフィットネスにおける女性の問題をアンナ・ケッセル（ジャーナリスト）と考える

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ポッドキャスト「TRAINED トレーニング最前線」：スポーツ界の女性の地位を向上させる（アンナ・ケッセル）
Coaching
スポーツは女性の活躍の場だ。スポーツ記者でジャーナリストのアンナ・ケッセルは、この意見を声高に主張する。
最終更新日：2022年11月16日
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「トレーニング最前線」は、最先端のフィットネス情報を紹介するポッドキャスト。
20年近くにわたり、スポーツ界の女性たちについての記事を書いてきたアンナ・ケッセル。とりわけ女子サッカーに関する記事は影響力が大きかったことから、女王エリザベス2世の90歳の誕生日を記念した叙勲で、大英帝国勲章を授与された。彼女の著書『Eat Sweat Play』を、フェミニズムとフィットネスの関係を知るための必読書として挙げる人も多い。今回のエピソードでは、ケッセルが司会のジャクリン・バイラーに女子スポーツの歴史を解説。社会の偏見がスポーツに参加する際の主な障害となっている理由と、スポーツ界における女性の地位向上を前進させるために、私たち全員ができることを紹介する。
「私はただ、女性や女の子たちを締め出さないようにしたいんです。彼女たちが自由、自信、探索、そして遊びや競技へと向かい続けられるようにしたい。そうすることで、男性も女性も含めたあらゆる人にとって、より良い場所が生まれると思うんです」
アンナ・ケッセル
スポーツ記者、ジャーナリスト、『Eat Sweat Play』の著者