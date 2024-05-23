Air Max 97の歴史

エア マックス 97のアイコニックな「Silver Bullet」エディションのインスピレーション源は日本の新幹線であると、これまでに見聞きした人もいるかもしれないが、実際はそうではない。 着想をもたらしたのは自然であり、もっと具体的にいうと、池に水滴が落ちたときにできる波紋からインスピレーションを得たとデザイナーのクリスチャン・トレッサーは話す。

「水滴が落ちて、Airユニットに向けて放射状に広がっていくさまを表現しています」 シルバーのリフレクティブ（再帰反射）素材のパイピングが、エア マックス 97のコントラストの効いたメカニカルな雰囲気を演出したデザイン。このコンセプトは、彼が愛するマウンテンバイクとその金属部品から生まれたものだと言う。

とはいえ、持続性のあるこのデザインは物語の半分に過ぎない。 エア マックス 97は、フルレングスのビジブルAirを初めて搭載したことで、当時最も革新的なシューズの1つとなった。