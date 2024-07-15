Nikeが最新のエア マックス シルエットを発表：エア マックス スコーピオン

新しい仮想現実設計ソフトウェアとシミュレーションツールのおかげで、製造チームは短期間でシューズを設計できた。 最新のテクノロジーにより、デザイナー、エンジニア、開発者間のリアルタイムかつ協力的なコラボレーションが可能になった。

デジタル主導のプロセスによって、仮想プロトタイプやデジタルツインの社内テストが迅速化。プロトタイピングの効率も改善された。 仮想プロトタイプを使用することで、物理的な製品サンプルの作成も省略。環境への影響も低減できた。

以前のテスト工程では、単一のアイデアを検証するのに8週間かかっていた。今回から数十種類のデザインコンセプトをわずか5週間でテストできるようになった。 ナンシー・アイゼンメンガー（Nikeの素材研究者）は、次のように語っている。「プロセスが改善されたことで、素材の限界が発見しやすくなりました。見た目の美しさを一切妥協することなく、性能と製造可能性が最適化できました」

発売日：ナイキ エア マックス スコーピオンは、2022年10月5日発売。