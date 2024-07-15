Nikeが最新のエア マックス シルエットを発表：エア マックス スコーピオン

Nikeがエア マックスの最新モデル「エア マックス スコーピオン」を発表
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新しいエア マックス シューズが抜群の履き心地でしっかりサポート
オリジナル記事の公開日：2022年9月14日
注目ポイント：
- 新しいナイキ エア マックス スコーピオン スニーカーは、単位面積あたりの空気圧が過去最大のAirを搭載。反発力に優れた履き心地で、一日中快適な状態をキープする。
- ナイキ エア マックス スコーピオンの開発には、3D、仮想現実デザインソフトウェア、コンピューターデザイン、エンジニアリングツールなどの先端技術が使用された。機械学習やデジタルツインテクノロジーなどの最新テクノロジーもふんだんに活用されている。
最新のエア マックス スニーカーは、Nikeのプロダクトデザインの変革を象徴する一足。 Nikeチームは、18か月という短い開発期間でエア マックス スコーピオンをデザインした。最先端のソフトウェアを駆使し、過去のNikeスニーカーで最大のAirを搭載している。
エア マックス スコーピオンのAirバッグシステムは、かつてない感覚を足裏にもたらす。 Airクッショニングには、足とエアバッグの間に「点荷重」の接触点を配置。計算して配置された各点が衝撃を吸収し、優れた反発力を生み出して快適な履き心地を提供する。
アッパーには軽量のNike Flyknitテクノロジーと柔らかいシェニールのような素材を採用。 サステナビリティに配慮したデザインで、重量の20%にリサイクル素材を使用している。
新しい仮想現実設計ソフトウェアとシミュレーションツールのおかげで、製造チームは短期間でシューズを設計できた。 最新のテクノロジーにより、デザイナー、エンジニア、開発者間のリアルタイムかつ協力的なコラボレーションが可能になった。
デジタル主導のプロセスによって、仮想プロトタイプやデジタルツインの社内テストが迅速化。プロトタイピングの効率も改善された。 仮想プロトタイプを使用することで、物理的な製品サンプルの作成も省略。環境への影響も低減できた。
以前のテスト工程では、単一のアイデアを検証するのに8週間かかっていた。今回から数十種類のデザインコンセプトをわずか5週間でテストできるようになった。 ナンシー・アイゼンメンガー（Nikeの素材研究者）は、次のように語っている。「プロセスが改善されたことで、素材の限界が発見しやすくなりました。見た目の美しさを一切妥協することなく、性能と製造可能性が最適化できました」
発売日：ナイキ エア マックス スコーピオンは、2022年10月5日発売。
よくある質問
Nike Airとは？
Airが初めてNikeのフットウェアに搭載されたのは1978年のこと。 耐久性と柔軟性に優れた膜（メンブレン）に圧縮空気を注入し、軽量のクッショニングを生み出すのがNike Airのテクノロジーだ。 かかと部分にビジブルAirテクノロジーを搭載した最初のシューズが、エア マックス1だった。
ナイキ エア マックス スコーピオンの価格は？
エア マックス スコーピオンの店頭価格は250ドル（約36,000円）。
ナイキ エアマックス スコーピオンの発売日はいつ？
エア マックス スコーピオンは、2022年10月5日発売。