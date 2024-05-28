Air Max 1の歴史

Airバッグ（写真上）は、トランポリンのようなものだと考えるといい。 かかとで踏むと、跳ね返る。 かかとが着地するたびに衝撃を吸収するため、歩いたり走ったりする動作がより快適になるのだ。 しかし、ビジブルAirがなかったら「Airが何なのかを理解するのは誰にとっても難しかった」とティンカーは語る。 1980年代初頭から、NikeのAir担当エンジニアは、ビジブルAirを搭載したプロトタイプを用いてこの問題を解決しようとしていたが、テクノロジーもデザインコンセプトもまだ十分ではなかった。

Nikeは、デザインの着想のきっかけにしてもらおうと、ティンカーをパリに派遣した。 パリは豪華な黄金の建築物で知られる街だが、ティンカーが関心を持ったのはそれとは別種の建物だった。ポンピドゥー・センターだ。 ポンピドゥー・センターがユニークなのは、裏返しのように設計されているから。 暖房や換気の設備、エスカレーター、さらにはパイプまでもが外側にあって明るい色で塗装されており、すべてを建物の外から見ることができるのだ。

この建物にインスピレーションを得たティンカーは、Air Max 1となるシューズ向けにNike Airユニットを露出させる方法を考え始めた。 Nike本社に戻った彼は、さまざまなアイデアを見てわかるようにスケッチし始め、最終的にミッドソールの一部を切り取ってAirバッグを露出させる。 それと同時にNikeのAir研究所では技術の画期的進展があり、ティンカーのビジョンが実現することとなった。