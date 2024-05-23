Air Max 95の歴史

最新のエア マックスのデザインは、当初Nike社内で激しい抵抗に遭った。 見慣れないデザインと、前足部にビジブルAirを初めて搭載したからだ。 Nikeのランニングシューズで初めて使用されたブラックのミッドソールを気に入った人もいれば、嫌った人もいた。 デザイナーのセルジオ・ロザーノにとって、それは何か新しいことの始まりを予感させるものだった。

デザインは、2つの異なるアイデアからインスピレーションを受けて生まれた。 1つ目は、自然が生み出したシューズというアイデア。土壌の層が雨によって浸食され、製品が姿を現したという設定だ。 2つ目は、人体の複雑さをモチーフとしたアイデア。アウトソールとヒールに配されたシャンクが背骨を表し、デザインのバックボーンとなっている。 ナイロン製のアイレットで肋骨を、メッシュを重ねた両サイドのシューレース構造で筋繊維と筋肉を表現した。