Made to Play: i playmaker

I Playmaker sono i leader Made to Play delle comunità locali con una specifica missione: far muovere i bambini. Un gruppo di Playmaker è costituito dai nostri Nike Community Ambassador (NCA), dipendenti dei Nike Store specializzati proprio in questo. In tutto il mondo, contribuiscono a garantire l'impegno di Nike con Made to Play, facendo il massimo per assicurare ai bambini il gioco di cui hanno bisogno, nei quartieri dove vivono. Inoltre, forniscono uno stimolante manuale di istruzioni per permettere ad altri, come te, di impegnarsi allo stesso modo nel proprio quartiere e diventare Playmaker.