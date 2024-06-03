Lasciale competere
Guida Come allenare le ragazze
Gli esperti affermano che le ragazze danno il meglio dal punto di vista fisico, mentale, emotivo e sociale quando hanno la possibilità di giocare. Tuttavia, ad oggi, il numero di ragazze che abbandonano lo sport è il doppio di quello dei ragazzi. Nell'ambito della collaborazione di Nike con i partner e gli esperti della community per invertire questa tendenza, abbiamo creato la guida Come allenare le ragazze: una risorsa per aiutare i mentor a incoraggiare e supportare le giovani atlete.
Le ragazze amano giocare e amano farlo con intensità. La ricerca lo conferma: tre ragazze su quattro affermano che gli aspetti legati alla competizione sono ciò che amano di più dello sport. Inoltre, amano giocare in squadre che puntano tanto alla vittoria quanto al divertimento. Sappiamo che le ragazze non sono fragili e non sono più soggette a infortunarsi rispetto ai ragazzi. Ma prima di tutto, vogliono giocare.
Ciò non significa fare una partita perfetta o tenere il punteggio a ogni partita di allenamento, ma solo che devi trovare dei modi per coinvolgere le ragazze in forme di competizione amichevoli mentre apprendono le abilità chiave.
I tipi migliori di gioco sono quelli che tengono le ragazze sempre in movimento e riducono al minimo i tempi di inattività. I giochi che insegnano la comunicazione, il lavoro di squadra, la risoluzione dei problemi e le abilità di movimento sono tutti perfetti. Ecco alcune attività divertenti e semplici per insegnare questi concetti e aiutare le ragazze a muoversi.
Vogliamo che le ragazze si muovano il più possibile, e questo è ciò che vogliono anche loro, quindi assicurati di modificare i giochi, come l'acchiapparella, dove le partecipanti vengono di solito eliminate. Ad esempio, in una versione modificata dell'acchiapparella, essere presa significa semplicemente fermarsi per cinque secondi e dover dire ad alta voce il nome dell'atleta o della squadra preferite. Passati i cinque secondi, la partecipante rientra in gioco.
Essere in grado di competere implica anche che le ragazze abbiano l'abbigliamento giusto, non solo in relazione al loro sport, ma anche al loro corpo. Se una ragazza sembra poco a suo agio o sceglie improvvisamente di andarsi a sedere, potrebbe avere bisogno di un capo personale come un bra. Risolvi la cosa nel modo più appropriato per la ragazza, coinvolgendo un genitore o chi ne fa le veci, per far sì che possa giocare in modo sicuro e confortevole.
Preparale per il successo
- Imposta obiettivi personali
Scegli attività che consentano alle ragazze di misurare i propri progressi nel tempo, incoraggiandole a competere con se stesse. Qualsiasi cosa che abbia a che fare con ripetizioni, velocità, altezza o distanza può essere facilmente monitorata, consentendo alle ragazze di sapere quando hanno raggiunto il loro record personale. E quando ciò accade, ricordati di festeggiare!
- Torna subito in gioco
Dai priorità alle attività che implicano un movimento costante. Ciò significa evitare (o modificare) le attività che richiedono l'attesa in coda, l'attesa per giocare o l'eliminazione. Imposta le postazioni per ridurre al minimo il tempo di coda e fai in modo che le giocatrici lavorino sulle abilità di movimento quando passano da una postazione all'altra. Nei giochi a eliminazione, trova dei modi per far rientrare rapidamente in gioco le giocatrici, come ad esempio essere "scongelate" da una compagna di squadra.
- Competi come un'unica squadra
Durante l'allenamento, organizza dei giochi che richiedono di collaborare come una squadra per risolvere una sfida. Ad esempio, potrebbero dover concordare una strategia per completare un percorso a ostacoli senza allontanarsi mai più di un braccio l'una dall'altra. Vanno benissimo anche le staffette e tutti gli altri giochi che prevedono un obiettivo condiviso.