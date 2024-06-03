Lasciale competere

Le ragazze amano giocare e amano farlo con intensità. La ricerca lo conferma: tre ragazze su quattro affermano che gli aspetti legati alla competizione sono ciò che amano di più dello sport. Inoltre, amano giocare in squadre che puntano tanto alla vittoria quanto al divertimento. Sappiamo che le ragazze non sono fragili e non sono più soggette a infortunarsi rispetto ai ragazzi. Ma prima di tutto, vogliono giocare.

Ciò non significa fare una partita perfetta o tenere il punteggio a ogni partita di allenamento, ma solo che devi trovare dei modi per coinvolgere le ragazze in forme di competizione amichevoli mentre apprendono le abilità chiave.

I tipi migliori di gioco sono quelli che tengono le ragazze sempre in movimento e riducono al minimo i tempi di inattività. I giochi che insegnano la comunicazione, il lavoro di squadra, la risoluzione dei problemi e le abilità di movimento sono tutti perfetti. Ecco alcune attività divertenti e semplici per insegnare questi concetti e aiutare le ragazze a muoversi.