Crea connessione
Guida Come allenare le ragazze
Gli esperti affermano che le ragazze danno il meglio dal punto di vista fisico, mentale, emotivo e sociale quando hanno la possibilità di giocare. Tuttavia, ad oggi, il numero di ragazze che abbandonano lo sport è il doppio di quello dei ragazzi. Nell'ambito della collaborazione di Nike con i partner e gli esperti della community per invertire questa tendenza, abbiamo creato la guida Come allenare le ragazze: una risorsa per aiutare i mentor a incoraggiare e supportare le giovani atlete.
Lo sport è uno strumento potente per vari motivi: per le lezioni che si apprendono, per la sicurezza in se stessi che si acquisisce e per i legami che si instaurano. Quando fanno sport, le ragazze imparano dai coetanei, dai coach, dai genitori e dagli altri operatori che plasmano il loro sviluppo come atlete* e compagne di squadra per tutta la vita.
Gli esperti della Women's Sports Foundation hanno chiesto alle ragazze che cosa amano dello sport. Al primo posto? Fare amicizia e sentirsi parte di una squadra. Un altro aspetto importante emerso dal loro lavoro è che, quando una ragazza apprezza il suo coach o la sua coach, è più probabile che continui a giocare in futuro. Prendersi il tempo necessario per conoscere le ragazze una a una, dare priorità agli esercizi di squadra e assicurarsi che nei lavori di coppia cambino sempre partner sono un ottimo modo per iniziare.
I coach più influenti, in tutti gli sport e a tutti i livelli, sono quelli che allenano le persone, non i giocatori. Le figure coinvolte nello sport possono risultare tra le più importanti nella vita di una ragazza. Per coinvolgerle nello sport e far sì che continuino ad allenarsi, bisogna cercare di creare connessioni positive non solo tra le giocatrici, ma anche tra queste e i coach.
Preparale per il successo
- Disponi in cerchio
I cerchi creano un senso di squadra e rendono più facile per le ragazze entrare in contatto con chi le circonda. Inoltre, fanno sentire le ragazze, e i giovani in generale, più sicure, perché tutti sono in cerchio e non succede niente alle loro spalle. Quindi, la prossima volta che la squadra si riunisce, disponi le persone in cerchio, sedute o in piedi.
- Conosci le tue giocatrici
Prenditi del tempo per conoscere le tue giocatrici. Fai domande per avere più informazioni su di loro e per approfondire le cose che potrebbero averti riferito.
Entrare in contatto con le giocatrici al di là dell'universo sportivo è un ottimo modo per costruire fiducia e creare un rapporto positivo.
- Impara i loro nomi
All'inizio della stagione, sfrutta i momenti di riscaldamento che precedono l'allenamento per imparare i nomi delle ragazze. Scopri come vogliono farsi chiamare e rivolgiti a loro nel modo che preferiscono. Abituati a chiamare ogni ragazza per nome in ciascun allenamento.