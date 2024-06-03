Crea connessione

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Guida Come allenare le ragazze

Gli esperti affermano che le ragazze danno il meglio dal punto di vista fisico, mentale, emotivo e sociale quando hanno la possibilità di giocare. Tuttavia, ad oggi, il numero di ragazze che abbandonano lo sport è il doppio di quello dei ragazzi. Nell'ambito della collaborazione di Nike con i partner e gli esperti della community per invertire questa tendenza, abbiamo creato la guida Come allenare le ragazze: una risorsa per aiutare i mentor a incoraggiare e supportare le giovani atlete.