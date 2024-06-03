Esorta al coraggio
Guida Come allenare le ragazze
Gli esperti affermano che le ragazze danno il meglio dal punto di vista fisico, mentale, emotivo e sociale quando hanno la possibilità di giocare. Tuttavia, ad oggi, il numero di ragazze che abbandonano lo sport è il doppio di quello dei ragazzi. Nell'ambito della collaborazione di Nike con i partner e gli esperti della community per invertire questa tendenza, abbiamo creato la guida Come allenare le ragazze: una risorsa per aiutare i mentor a incoraggiare e supportare le giovani atlete.
Praticare sport comporta anche correre il rischio di sbagliare. Si è più vulnerabili quando si impara qualcosa di nuovo, si esegue un nuovo esercizio o si scommette su di sé per affrontare quell'ultimo ostacolo in difesa. E anche se le ragazze vengono spesso elogiate e premiate per aver fatto qualcosa nel modo corretto, non capita lo stesso quando si cimentano in una nuova tecnica senza successo.
In un contesto sportivo, questo equivale a scoraggiare una ragazza dal provare qualcosa che non è sicura di saper fare. Ma se non corre mai il rischio, se evita di tuffarsi per prendere la palla o partecipa solo alle gare dove sa di poter competere, si perderà senz'altro delle incredibili esperienze.
Immagina una ragazza che prova un tiro anche quando non è sicura di segnare. O una che prova a nuotare a delfino anche se è più forte nello stile libero. Un'altra che, anche avendo subito otto gol dopo essere subentrata come portiere, si ricorderà solo del tiro che è riuscita a parare. Queste ragazze hanno imparato a essere coraggiose e questo, per loro, farà la differenza, sia nello sport che nella vita.
Dai un'occhiata a questo TED Talk per saperne di più su come crescere ragazze coraggiose.
Preparale per il successo
- Incoraggia a correre rischi
Quando aiuti le ragazze a stabilire degli obiettivi, incoraggiale a includere qualcosa che richieda coraggio, come imparare una nuova abilità, una nuova posizione o un nuovo sport. Nelle fasi di riscaldamento, chiedi loro di raccontare a tutti cosa proveranno a fare quel giorno. E fai sempre in modo che abbiano molte opportunità per provare cose nuove, come passare da un ruolo all'altro in ogni partita e allenamento.
- Incoraggiale quando provano qualcosa di nuovo
Fai sentire il tuo sostegno ogni volta che puoi. Tieni d'occhio le ragazze che provano qualcosa di nuovo mentre pensano che non le stai guardando. Crea un premio "al coraggio" e assicurati che lo riceva ogni volta una persona diversa. Ricorda: celebrare l'eccellenza va bene, ma prima di tutto bisogna incoraggiare i piccoli passi che hanno permesso di raggiungerla.
- Lascia correre gli errori
Metti in chiaro che fare errori è consentito. Inventa un gesto (come spazzolare via qualcosa dalla spalla per "spazzolare via" l'errore) per ricordare alle ragazze che bisogna lasciar correre. E sottolinea sempre che nessuno è perfetto, nemmeno tu. Racconta aneddoti sui tuoi errori. Quando scopriranno che nemmeno i coach sono perfetti, capiranno che possono permettersi anche loro di non esserlo.