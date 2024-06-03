Tutti i nuovi arrivi

Acquista

Come invogliare le ragazze a giocare e a non mollare

Guida Come allenare le ragazze

Gli esperti affermano che le ragazze danno il meglio dal punto di vista fisico, mentale, emotivo e sociale quando hanno la possibilità di giocare. Tuttavia, ad oggi, il numero di ragazze che abbandonano lo sport è il doppio di quello dei ragazzi. Nell'ambito della collaborazione di Nike con i partner e gli esperti della community per invertire questa tendenza, abbiamo creato la guida Come allenare le ragazze: una risorsa per aiutare i mentor a incoraggiare e supportare le giovani atlete.

Ultimo aggiornamento: [data]
Lettura di 4 min
Come invogliare le ragazze a giocare e a non mollare

Le ragazze vogliono fare sport. Vogliono muoversi, gareggiare, correre rischi e sentirsi parte di qualcosa. Si tratta di portare le ragazze sul campo o in palestra, accertarsi che abbiano l'attrezzatura giusta (come bra ed elastici per capelli) e incoraggiarle a continuare, anche se tutto questo richiede un po' di impegno.

Gli esperti affermano che le ragazze rendono meglio fisicamente, mentalmente, emotivamente e socialmente quando hanno la possibilità di giocare. Eppure, abbandonano lo sport in numero doppio rispetto ai ragazzi. E per le ragazze delle comunità urbane e le ragazze di colore, la situazione è ancora peggiore.

Come invogliare le ragazze a giocare e a non mollare

La buona notizia è che tutti possiamo dare il nostro contributo per incoraggiarle a fare sport e a non smettere. Per creare un legame forte e positivo tra le ragazze e lo sport, sono necessari alcuni elementi fondamentali:

  1. Opportunità di far parte della squadra, competere, fare amicizia e stabilire una connessione con compagni e compagne di squadra e con le persone adulte che le circondano.
  2. Sono importanti anche i modelli di riferimento, come coach donne e le persone nella loro vita che celebrano le atlete. Le ragazze che possono contare su questi modelli hanno più probabilità di continuare a giocare man mano che crescono.
  3. Infine, per far sì che continuino a giocare, dobbiamo creare una cultura sportiva che includa e celebri le ragazze. Questo inizia con la cultura che creiamo all'interno dei nostri team.

Nike sta collaborando con partner ed esperti per invertire la tendenza di abbandono dello sport. A tal proposito, gli adulti che fanno parte della vita delle ragazze possono rivelarsi dei potenti alleati, creando esperienze positive in campo, in pista e in qualunque altro luogo in cui si faccia sport. Insieme a degli esperti, abbiamo creato questa guida come punto di partenza per tutti. Se stai cercando altri consigli, dai un'occhiata a queste schede di suggerimenti.

Come invogliare le ragazze a giocare e a non mollare

Preparale al successo

  1. Ispirale ad amare lo sport
    Ispira le ragazze (e i ragazzi!) con esempi di atlete e squadre femminili. Già che ci sei, lascia che le ragazze personalizzino lo spazio. Se hai uno spogliatoio, decoralo. Coinvolgi le ragazze nella creazione di nomi per la squadra, striscioni e qualsiasi altro elemento che le identifichi come parte del team.
  2. Pensa ai preconcetti
    Le ragazze devono affrontare aspettative diverse rispetto ai ragazzi, e a volte questo costituisce un ostacolo. Chiediti: viene supportata quanto i ragazzi? Viene considerata fragile? Il suo comportamento viene percepito in modo diverso? È considerata "prepotente" quando invece un ragazzo verrebbe definito un "capitano"? Prenditi del tempo per pensare a ciò che stai facendo per creare un ambiente paritario. Al termine di ogni allenamento, chiediti se ti aspetti qualcosa di diverso dalle ragazze rispetto ai ragazzi.
  3. Coinvolgi le famiglie
    Non sempre le ragazze possono decidere se fare sport o meno. È importante coinvolgere genitori e tutori affinché svolgano un ruolo attivo nella partecipazione delle ragazze. Incoraggiali a fare il tifo per tutti a ogni allenamento. Organizza partite amichevoli che includano i familiari. Quando le famiglie vengono coinvolte, è più probabile che continuino a portare le ragazze.

Scopri di più su come aiutare le ragazze nella tua comunità.

Scarica la guida

Data di pubblicazione originale: 21 maggio 2024

Storie correlate

  • Allenare le atlete con l'hijab

    Coaching for Belonging

    Allenare le atlete con l'hijab

  • Un senso di appartenenza per ogni bambino e bambina

    Coaching for Belonging

    Un senso di appartenenza per ogni bambino e bambina

  • Rendi gli spazi sportivi adatti alle ragazze

    Guida Come allenare le ragazze

    Rendi gli spazi sportivi adatti alle ragazze

  • Concentrati sui progressi, non sulle prestazioni

    Guida Come allenare le ragazze

    Concentrati sui progressi, non sulle prestazioni

  • Chiunque può essere coach

    Coaching for Belonging

    C'è un coach in tutti noi