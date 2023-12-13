Parla delle potenzialità del corpo

Ogni corpo è diverso, e che tu sia genitore o coach è necessario che riconosca, rispetti e celebri questa unicità. Genere, etnia, identità sessuale, disabilità, religione e altre caratteristiche influenzano il modo in cui ci presentiamo al mondo: pertanto, è bene ricordare che quando critichi l'aspetto di una persona, stai criticando la sua identità.

Le nostre parole sono potenti e plasmano il modo in cui le ragazze vedono se stesse nello sport. Prima di capire come comunicare con loro, è importante riflettere sulla tua body confidence: dopotutto, il modo in cui pensi e parli del tuo corpo influenza quello in cui le tue atlete pensano e parlano del proprio. Chiediti se parli mai negativamente del tuo corpo o del corpo delle altre persone di fronte a loro, e quale messaggio ciò trasmette.

Quando comunichiamo con le ragazze, è bene deviare la loro attenzione dagli aspetti estetici a quelli legati alle potenzialità del corpo. Questo cambiamento di paradigma può aiutarle ad avere un rapporto migliore con il proprio corpo e a concentrarsi sulle prestazioni, invece che su aspetto, diete ferree e sovrallenamento.