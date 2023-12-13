Parla delle potenzialità del corpo
Real Talk
Molte ragazze non sono consapevoli del proprio potenziale, né del fatto che l'esperienza sportiva è molto più importante del look. Con qualche accorgimento nella comunicazione, puoi aiutarle a cambiare il loro approccio allo sport.
Ogni corpo è diverso, e che tu sia genitore o coach è necessario che riconosca, rispetti e celebri questa unicità. Genere, etnia, identità sessuale, disabilità, religione e altre caratteristiche influenzano il modo in cui ci presentiamo al mondo: pertanto, è bene ricordare che quando critichi l'aspetto di una persona, stai criticando la sua identità.
Le nostre parole sono potenti e plasmano il modo in cui le ragazze vedono se stesse nello sport. Prima di capire come comunicare con loro, è importante riflettere sulla tua body confidence: dopotutto, il modo in cui pensi e parli del tuo corpo influenza quello in cui le tue atlete pensano e parlano del proprio. Chiediti se parli mai negativamente del tuo corpo o del corpo delle altre persone di fronte a loro, e quale messaggio ciò trasmette.
Quando comunichiamo con le ragazze, è bene deviare la loro attenzione dagli aspetti estetici a quelli legati alle potenzialità del corpo. Questo cambiamento di paradigma può aiutarle ad avere un rapporto migliore con il proprio corpo e a concentrarsi sulle prestazioni, invece che su aspetto, diete ferree e sovrallenamento.
Cosa non dire
Cerca di evitare frasi o conversazioni che si focalizzano sull'aspetto delle ragazze, e che questo diventi argomento di discussione di tra di loro. Ad esempio:
- "Hai un aspetto fantastico! Hai perso peso?"
- "Devi diventare più grossa in modo da poter difendere meglio la porta".
- "Cerchiamo di farti diventare più snella in modo da migliorare la velocità."
- "Sarai in grado di saltare più in alto se perdi un po' di peso."
- “Ti meriti quel muffin, ti sei allenata duramente oggi!"
- "Sei sicura di poterla mangiare?"
- "Ho un aspetto disgustoso. Sono sudata e il trucco è andato via!"
- "Hai visto le sue gambe? Sono piene di smagliature."
- "Non penso che dovrebbe sollevare pesi, sta diventando troppo grossa e i ragazzi odiano le ragazze con un corpo simile."
Cosa dire
Usa frasi e intraprendi conversazioni focalizzate sulle potenzialità del corpo delle ragazze. Ad esempio:
- "Facciamo un po' di esercizi di agilità per riscaldare i muscoli".
- "Pensa a come sono posizionate le tue spalle. Assicurati che le spalle siano rivolte in avanti quando tiri."
- "Ottimo lavoro! Ora padroneggi alla perfezione [inserire abilità]! "
- "Quel tiro era potentissimo."
- "Sembravi così felice e libera mentre ballavi!"
- "Come ti senti fisicamente dopo l'allenamento di ieri?"
- "Ricordati di mangiare per ricaricarti dopo la partita!"
- "Non dimenticare lo stretching dopo l'allenamento. Evitiamo gli infortuni!"
- Ricorda che il tuo corpo ha potenzialità superiori di quello che sembra. Il tuo corpo è in grado di fare cose straordinarie.
Questi piccoli cambiamenti nelle conversazioni possono fare una grande differenza nel modo in cui le ragazze vivono la cultura dello sport e la body confidence. Vogliamo creare ambienti sportivi in cui il corpo delle ragazze non sia un oggetto da ammirare, bensì uno straordinario strumento in grado di raggiungere prestazioni inimmaginabili, lanciarsi in gare mozzafiato e creare la magia dell'amicizia.
Body Confident Sport è un programma sviluppato da Nike e Dove per aiutare le ragazze a sviluppare la fiducia nel proprio corpo e a rendere lo sport una realtà a cui tutte le ragazze possono sentire di appartenere. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Tucker Center for Girls and Women in Sport e il Centre for Appearance Research.
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