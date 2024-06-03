Rendi gli spazi sportivi adatti alle ragazze

Le ragazze hanno bisogno di attrezzature specifiche, abbigliamento adatto, spazi vicini, puliti e sicuri per gestire le esigenze igieniche, oltre ad allenamenti programmati in luoghi e orari tali da non mettere a repentaglio la loro sicurezza fisica. Questo non significa necessariamente costruire strutture speciali, ma offrire un'esperienza sicura e confortevole prendendo in considerazione certe particolari esigenze quando pianifichi le location e gli allenamenti.

Tieni presente che molte ragazze non sono incoraggiate a fare sport. Il semplice fatto di essersi presentate è per loro un rischio, quindi è estremamente importante garantire un ambiente positivo e sano che le faccia sentire al sicuro, permetta loro di divertirsi e sia libero da discriminazioni e pregiudizi.