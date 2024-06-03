Concentrati sui progressi, non sulle prestazioni

A livello di coaching, questo si chiama "approccio di padronanza": un insieme di tecniche che favoriscono la motivazione e l'impegno, sviluppano le abilità atletiche e riducono l'ansia. I coach e le coach che utilizzano un approccio basato sulla padronanza danno alle ragazze l'opportunità di impegnarsi e assumere il controllo dell'apprendimento. I coach con un approccio di padronanza si concentrano su:

Aspetti che un'atleta può controllare:

I coach che si concentrano su ciò che un'atleta può controllare (mettersi in gioco, sperimentare e non mollare quando il gioco si fa duro) aiutano a sviluppare gli elementi essenziali per le prestazioni, senza focalizzarsi esclusivamente sul risultato. Concentrarsi su ciò che possono controllare aiuta le atlete a capire il percorso che stanno tracciando e che tipo di giocatrici possono diventare. Aspetti che un'atleta può controllare:

Nessuno prende in mano una racchetta da tennis e diventa Serena Williams in un giorno. E se una ragazza alle prime armi si confronta solo con Serena, o anche semplicemente con la miglior giocatrice della squadra, è ovvio che si sentirà scoraggiata. Al contrario, è importante celebrare anche i più piccoli traguardi (la prima volta che colpisce la palla sopra la rete, lo scambio più lungo, il primo servizio dall'alto perfetto) in modo da motivarla a continuare a imparare. Riprendersi dagli errori

Le ragazze spesso interiorizzano gli errori in modo diverso rispetto ai ragazzi, prendendoli più sul personale, il che può portarle a smettere di giocare per evitare il disagio. Capire come superare mentalmente gli errori aiuta le ragazze ad acquisire fiducia in se stesse, concentrarsi sulla partita successiva e divertirsi.

Le ragazze vogliono sapere che stanno facendo progressi, non solo in termini di vittorie e sconfitte, ma anche in merito alle abilità che stanno acquisendo. Nessuno nasce con un trofeo in mano. I progressi richiedono tempo, perciò celebrare le vittorie quotidiane (sviluppo delle abilità, impegno, incoraggiamento e lavoro di squadra) è importante tanto quanto celebrare le partite vinte e i gol segnati.