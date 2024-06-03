Concentrati sui progressi, non sulle prestazioni
Guida Come allenare le ragazze
Gli esperti affermano che le ragazze danno il meglio dal punto di vista fisico, mentale, emotivo e sociale quando hanno la possibilità di giocare. Tuttavia, ad oggi, il numero di ragazze che abbandonano lo sport è il doppio di quello dei ragazzi. Nell'ambito della collaborazione di Nike con i partner e gli esperti della community per invertire questa tendenza, abbiamo creato la guida Come allenare le ragazze: una risorsa per aiutare i mentor a incoraggiare e supportare le giovani atlete.
Constatare i propri progressi fa sentire incredibilmente forti. Le ragazze vogliono coach che le aiutino ad apprezzare i loro progressi, indipendentemente dal risultato della partita. È così che si impara la lezione ed è così che lo sport trova il suo vero significato. Ogni swing, passaggio, scatto o calcio consolida tutto questo. Esattamente come ogni sbaglio, passo falso, inciampo o errore.
A livello di coaching, questo si chiama "approccio di padronanza": un insieme di tecniche che favoriscono la motivazione e l'impegno, sviluppano le abilità atletiche e riducono l'ansia. I coach e le coach che utilizzano un approccio basato sulla padronanza danno alle ragazze l'opportunità di impegnarsi e assumere il controllo dell'apprendimento. I coach con un approccio di padronanza si concentrano su:
- Aspetti che un'atleta può controllare:
I coach che si concentrano su ciò che un'atleta può controllare (mettersi in gioco, sperimentare e non mollare quando il gioco si fa duro) aiutano a sviluppare gli elementi essenziali per le prestazioni, senza focalizzarsi esclusivamente sul risultato. Concentrarsi su ciò che possono controllare aiuta le atlete a capire il percorso che stanno tracciando e che tipo di giocatrici possono diventare.
- Aspetti che un'atleta può controllare:
Nessuno prende in mano una racchetta da tennis e diventa Serena Williams in un giorno. E se una ragazza alle prime armi si confronta solo con Serena, o anche semplicemente con la miglior giocatrice della squadra, è ovvio che si sentirà scoraggiata. Al contrario, è importante celebrare anche i più piccoli traguardi (la prima volta che colpisce la palla sopra la rete, lo scambio più lungo, il primo servizio dall'alto perfetto) in modo da motivarla a continuare a imparare.
- Riprendersi dagli errori
Le ragazze spesso interiorizzano gli errori in modo diverso rispetto ai ragazzi, prendendoli più sul personale, il che può portarle a smettere di giocare per evitare il disagio. Capire come superare mentalmente gli errori aiuta le ragazze ad acquisire fiducia in se stesse, concentrarsi sulla partita successiva e divertirsi.
Le ragazze vogliono sapere che stanno facendo progressi, non solo in termini di vittorie e sconfitte, ma anche in merito alle abilità che stanno acquisendo. Nessuno nasce con un trofeo in mano. I progressi richiedono tempo, perciò celebrare le vittorie quotidiane (sviluppo delle abilità, impegno, incoraggiamento e lavoro di squadra) è importante tanto quanto celebrare le partite vinte e i gol segnati.
Preparale per il successo
- Celebra lo sviluppo delle abilità
Per le ragazze, non è sufficiente migliorare. Devono averne la consapevolezza. Incoraggiamenti, festeggiamenti, feedback studiati e l'analisi dei progressi le aiutano a rafforzare la fiducia in se stesse e a provare cose nuove.
- Premia i contributi
Le varie giocatrici forniranno contributi diversi in momenti diversi. Per la squadra, ogni contributo è importante, quindi ricordati di elogiare chi prova a fare qualcosa di nuovo, anche se non ci riesce alla perfezione. Gratifica le compagne che fanno il tifo per le altre, passano la palla di più rispetto alla settimana precedente o lavorano con particolare impegno.
- Forma dei gruppi in base alle abilità
Nelle attività di gruppo, è utile raggruppare le partecipanti in base al livello di abilità. Aiuta a lavorare sullo sviluppo delle capacità e rende più facile per loro sfidarsi le une con le altre. Se c'è un grande divario tra i livelli di abilità, chiedi alle giocatrici più esperte di aiutarti a formare le nuove leve.