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Aiuta le ragazze ad ascoltare il proprio corpo

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Le ragazze che imparano ad ascoltare il proprio corpo hanno più probabilità di accettare e apprezzare tutto ciò che sono in grado di fare e sentire, restando in sintonia con le esigenze del corpo mentre praticano uno sport. Incoraggiamole ad acquisire consapevolezza.

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Aiuta le ragazze ad ascoltare il proprio corpo

La gioia che provano le ragazze nel fare sport dovrebbe essere legata all'esperienza, non all'apparenza. Ma spesso le ragazze si preoccupano della loro immagine e questo può manifestarsi in vari modi: fanno confronti con altre persone, parlano bene, male o troppo del proprio fisico o evitano determinate attività per paura di essere giudicate. Se incoraggiamo le ragazze ad apprezzare, rispettare e ascoltare il proprio corpo, con le sue abilità, i suoi limiti e le sue caratteristiche uniche, possiamo aiutarle ad avere più fiducia in se stesse e migliorare la loro esperienza sportiva.

Ci sono numerosi motivi che possono spingere le ragazze a non ascoltare il proprio corpo; ad esempio, potrebbero ignorare il senso di fame e saltare un pasto perché sono preoccupate del proprio peso, oppure potrebbero spingere al massimo nonostante un infortunio perché temono di mancare a una partita. Anche coach, genitori o la squadra possono, senza saperlo, incoraggiare le ragazze a ignorare le esigenze del proprio corpo. Del resto, quante volte viene detto loro che esagerano? Ascoltare le esigenze del corpo deve diventare un'abitudine, anzi, una priorità in modo che le ragazze possano praticare lo sport nel modo più giusto per loro.

Aiuta le ragazze ad ascoltare il proprio corpo

Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo sviluppato un esercizio in tre passaggi. Si tratta di uno strumento utile, che coach e genitori possono usare con qualsiasi ragazza, ovunque e in qualunque momento. È un sistema semplice, che permette a ogni atleta di verificare le necessità del proprio corpo. Guidala attraverso i passaggi descritti qui sotto: la aiuterai a entrare in sintonia con se stessa e a fidarsi del proprio corpo.

  • Aiuta le ragazze ad ascoltare il proprio corpo, slide 1 of 3
    Passaggio n. 1: rallenta

    Chiedile di fermarsi e di fare tre respiri profondi, inspirando dal naso ed espirando dalla bocca.

    Se si sente a suo agio nel farlo, chiedile di chiudere gli occhi.

  • Aiuta le ragazze ad ascoltare il proprio corpo, slide 2 of 3
    Passaggio n. 2: verifica come si sente

    Chiedile di fare una scansione del proprio corpo dall'alto verso il basso. Dille di prestare attenzione a ciò che prova e alle zone in cui percepisce queste sensazioni.

    Cosa nota? Ad esempio: sente freddo, oppure ha fame?

    Di cosa ha bisogno il suo corpo? Ad esempio: ha le spalle tese, oppure ha bisogno di mangiare?

  • Aiuta le ragazze ad ascoltare il proprio corpo, slide 3 of 3
    Passaggio n. 3: prosegui

    Dopo aver effettuato la scansione del proprio corpo, deve soddisfarne le esigenze, che si tratti di allungare i muscoli tesi o mettere qualcosa sotto i denti. Magari non ha bisogno di nulla, e può proseguire con la sua attività.

    Può ripetere questo esercizio dove e quando vuole. Per esempio, prima dell'allenamento o mentre si dirige a una partita.

    L'obiettivo di questo esercizio è prendersi cura di sé, per entrare in sintonia con il proprio corpo. Invitala a provarlo quando ne ha bisogno.

Questo esercizio mostra alle ragazze che diamo priorità a ciò che provano e che ci fidiamo del loro metro di giudizio. Il nostro obiettivo è formare una generazione di atlete che si relazionano con il proprio corpo, lo curano e lo rispettano.

Body Confident Sport è un programma sviluppato da Nike e Dove per aiutare le ragazze a rafforzare la body confidence e a rendere lo sport una realtà a cui tutte possono sentire di appartenere. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Tucker Center for Girls and Women in Sport e il Centre for Appearance Research.

Per una panoramica completa delle risorse a disposizione, visita il sito:

www.bodyconfidentsport.com

Aiuta le ragazze ad ascoltare il proprio corpo

Data di pubblicazione originale: 13 dicembre 2023

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