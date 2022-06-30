Lo yoga è un esercizio cardio o di forza?

Lo yoga è considerato un allenamento cardio o di forza?
Salute e benessere
Lo yoga può sviluppare la forza, calmare lo spirito e migliorare gli indicatori di fitness cardiovascolare. Ma molto dipende da quale disciplina pratichi e da come lo fai.
È facile cadere nell'errore di dare una netta classificazione agli allenamenti e suddividerli in esercizi cardio o di forza ma, come accade spesso nella vita, non è sempre tutto bianco o nero. Alcuni tipi di esercizi possono unire allenamenti di forza e cardio, o possono essere ricondotti a una o all'altra categoria a seconda di come vengono eseguiti. Lo yoga è un esempio perfetto.
Yoga è un termine generale che include molti tipi e modalità di esercizio diversi. Durante una lezione di yoga, l'insegnante ti guida attraverso una serie di posizioni e tecniche di respirazione. Per la sessione indossi abbigliamento per l'allenamento yoga e potresti aver bisogno di alcune attrezzature di base, come un tappetino da yoga. Ma a definire se questo tipo di esercizio sia da considerare un allenamento cardio o di forza è il modo in cui le posizioni vengono eseguite.
Diversi tipi di allenamenti yoga
1.Hatha yoga
L'Hatha yoga implica il mantenimento di posizioni o posture (asana) per un tempo che va dai 30 secondi a qualche minuto. Queste posizioni vengono eseguite lavorando sulla respirazione (pranayama).
2.Ashtanga yoga
Una lezione di Ashtanga yoga prevede una sequenza di sei asana specifiche con tecniche di respirazione sincronizzate. In questa disciplina gli esercizi sono veloci.
3.Bikram yoga
Lo yoga Bikram comprende 26 posture e due tecniche di respirazione, eseguite in una stanza riscaldata a 40 gradi.
4.Vinyasa yoga
Simile all'Ashtanga, lo yoga Vinyasa sincronizza il movimento e la respirazione attraverso una sequenza fluida e ininterrotta di posizioni.
5.Kundalini yoga
Preparati a cantare e meditare durante una lezione di Kundalini. È il momento di attivare la tua energia spirituale mentre pratichi questo esercizio.
6.Restorative yoga
Incentrato principalmente sulla connessione mente-corpo, il Restorative yoga ti farà proprio rinascere. L'insegnante di yoga ti conduce attraverso poche posizioni da mantenere per un massimo di 20 minuti, eseguendo ogni volta una respirazione profonda.
7.Yin yoga
Come nel Restorative yoga, anche nelle lezioni di Yin yoga le posizioni vengono mantenute per lunghi intervalli di tempo coinvolgendo il sistema nervoso parasimpatico.
8.Hot yoga
Qualsiasi tipo di yoga può essere eseguito in un ambiente riscaldato. Le lezioni di yoga in ambiente riscaldato più comuni sono quelle di yoga Ashtanga e Vinyasa.
Lo yoga è considerato un allenamento cardio o di forza?
Ecco un riassunto degli stili di yoga con la relativa designazione. Dipende anche da come lo pratichi e dall'intensità dell'allenamento. Ma in generale, ecco su cosa si concentra ogni tipo di disciplina dello yoga.
Hatha yoga = allenamento di forza
Ashtanga yoga = allenamento di forza e cardio
Bikram yoga = allenamento di forza
Vinyasa yoga = allenamento di forza e cardio
Kundalini yoga = allenamento di forza e rilassamento
Restorative yoga = rilassamento
Yin Yoga = rilassamento e mobilità
Hot yoga = allenamento di forza e cardio
Qual è la differenza tra allenamenti cardio e di forza?
Molto semplicemente, l'allenamento cardio migliora il fitness cardiovascolare. Il fitness cardiovascolare è un indicatore dell'efficienza del cuore nel fornire ossigeno e nutrienti durante l'attività fisica.
L'allenamento cardio è tipicamente aerobico, il che significa che la frequenza cardiaca si alza e il corpo usa l'ossigeno per convertire il glucosio in energia cellulare. Può anche essere di tipo anaerobico, quando lavori ad alta intensità producendo energia in assenza di ossigeno.
I principali vantaggi di un allenamento cardio includono:
- Miglioramento della salute del cuore
- Miglioramento della capacità polmonare
- Riduzione del rischio di patologie
- Aumento della resistenza
L'allenamento di forza sviluppa la potenza e i muscoli lavorando contro una resistenza. In una lezione di yoga la resistenza è costituita solitamente dal tuo peso corporeo. I muscoli devono esercitare una forza contro una resistenza che, a sua volta, li costringe ad adattarsi e a diventare più grandi e più potenti.
I principali vantaggi di un allenamento di forza includono:
- Rafforzamento del corpo
- Miglioramento del metabolismo
- Miglioramento della composizione corporea
- Miglioramento delle prestazioni sportive
Come capire se un particolare tipo di yoga è un allenamento cardio o di forza
Si parla di allenamento cardio quando la frequenza cardiaca aumenta. Alcuni tipi di yoga, come il Vinyasa, prevedono l'esecuzione fluida di diverse posizioni e posture. Le posizioni non vengono mantenute a lungo e la frequenza cardiaca si alza in seguito ai continui movimenti e cambi di posizione.
Con altri tipi di yoga, come l'Hatha, i muscoli vengono attivati attraverso posizioni impegnative, che richiedono forza nel core, equilibrio e flessibilità. Ogni posizione viene mantenuta più a lungo, quindi la frequenza cardiaca non si alza eccessivamente e per questo motivo non è considerato un allenamento cardio.
Lo yoga può essere una combinazione di allenamento cardio e di forza, soprattutto se si eseguono gli esercizi a un ritmo veloce.
Quali sono i benefici dello yoga sulla salute?
I benefici dello yoga possono essere di ampia portata e possono riflettersi in maniera efficace anche sulle prestazioni atletiche. In uno studio pubblicato nel 2016 sull'International Journal of Yoga, dopo 10 settimane di yoga praticato regolarmente i partecipanti hanno riscontrato miglioramenti nella flessibilità e nell'equilibrio, nonché un aumento della mobilità articolare e della libertà di movimento (ROM).
Inoltre, lo yoga può essere utile per la salute mentale e la gestione dello stress. Uno studio del 2011 ha confermato che lo yoga aiuta a ridurre lo stress, l'ansia, la depressione e il dolore cronico, a migliorare il sonno e a migliorare il benessere generale e la qualità della vita. Oltre ai vantaggi in termini di cardio e forza, la pratica dello yoga coinvolge spesso la respirazione profonda e la meditazione.
Gli studi sullo yoga come attività fisica sono abbastanza discordanti. In altre parole, la giuria non ha ancora deliberato se effettivamente migliora i livelli di fitness.
Uno studio clinico pubblicato nel 2007 su BMC Complementary and alternative Medicine ha concluso che lo yoga è equiparabile a bassi livelli di attività fisica e non è sufficiente a migliorare il fitness cardiovascolare.
Tuttavia, altri studi hanno dimostrato che lo yoga migliora gli indicatori del fitness cardiorespiratorio. Uno studio sistematico del 2013 pubblicato su Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine ha concluso che lo yoga può aiutare ad abbassare la pressione sanguigna, un indicatore chiave del fitness cardiovascolare.
I risultati della ricerca sono discordanti perché il termine yoga è molto generico. È il modo in cui lo pratichi, ovvero l'intensità, il tipo e la frequenza dei tuoi allenamenti, a determinare i vantaggi che otterrai. L'ideale sarebbe alternare una varietà di pratiche yoga con altri tipi di attività fisica: questo ti consentirà di ottenere i migliori risultati in termini di salute cardiaca e rafforzamento del corpo.
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