Lo yoga è un esercizio cardio o di forza?

I benefici dello yoga possono essere di ampia portata e possono riflettersi in maniera efficace anche sulle prestazioni atletiche. In uno studio pubblicato nel 2016 sull'International Journal of Yoga, dopo 10 settimane di yoga praticato regolarmente i partecipanti hanno riscontrato miglioramenti nella flessibilità e nell'equilibrio, nonché un aumento della mobilità articolare e della libertà di movimento (ROM).



Inoltre, lo yoga può essere utile per la salute mentale e la gestione dello stress. Uno studio del 2011 ha confermato che lo yoga aiuta a ridurre lo stress, l'ansia, la depressione e il dolore cronico, a migliorare il sonno e a migliorare il benessere generale e la qualità della vita. Oltre ai vantaggi in termini di cardio e forza, la pratica dello yoga coinvolge spesso la respirazione profonda e la meditazione.



Gli studi sullo yoga come attività fisica sono abbastanza discordanti. In altre parole, la giuria non ha ancora deliberato se effettivamente migliora i livelli di fitness.



Uno studio clinico pubblicato nel 2007 su BMC Complementary and alternative Medicine ha concluso che lo yoga è equiparabile a bassi livelli di attività fisica e non è sufficiente a migliorare il fitness cardiovascolare.



Tuttavia, altri studi hanno dimostrato che lo yoga migliora gli indicatori del fitness cardiorespiratorio. Uno studio sistematico del 2013 pubblicato su Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine ha concluso che lo yoga può aiutare ad abbassare la pressione sanguigna, un indicatore chiave del fitness cardiovascolare.



I risultati della ricerca sono discordanti perché il termine yoga è molto generico. È il modo in cui lo pratichi, ovvero l'intensità, il tipo e la frequenza dei tuoi allenamenti, a determinare i vantaggi che otterrai. L'ideale sarebbe alternare una varietà di pratiche yoga con altri tipi di attività fisica: questo ti consentirà di ottenere i migliori risultati in termini di salute cardiaca e rafforzamento del corpo.



