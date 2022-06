Attrezzatura da yoga indispensabile per principianti

I mattoncini sono un ottimo accessorio per chi non ha ancora molta flessibilità, perché possono semplificare le varie posizioni. Quando la tua flessibilità sarà migliorata, potrai invece usarli per rendere più complesse le posizioni. Ad esempio, durante un piegamento in avanti, puoi posizionare i mattoncini sotto alle mani per sostenerti più facilmente se non riesci a raggiungere il pavimento, viceversa puoi metterli sotto ai piedi per aumentare la distanza dal pavimento e intensificare lo stretching.



Scegli un mattoncino largo almeno dieci centimetri per garantirti la massima stabilità. Dato che per alcune posizioni ti servono due o tre mattoncini, è opportuno comprarli in set.