Attrezzatura da yoga indispensabile per principianti

Se stai iniziando adesso a praticare yoga, potresti non sapere che cosa aspettarti, ma sappi che hai davanti un'esperienza di grande spessore. Questa pratica ha una tradizione antica di 5.000 anni e offe molti benefici per la salute fisica e mentale. A mano a mano che imparerai le posizioni dello yoga, ti accorgerai di dormire meglio, ridurrai lo stress, avrai miglioramenti a livello cardiaco e nella resistenza e flessibilità. Tutto questo ti garantirà prestazioni atletiche migliori.



Prima di iniziare una lezione di yoga, hai bisogno di un po' di attrezzatura di base. Inoltre, se vuoi, puoi procurarti un abbigliamento specifico per lo yoga e uno o due accessori opzionali che ti aiuteranno a imparare a muoverti nel modo appropriato. Ecco l'attrezzatura di cui potresti aver bisogno per trarre il massimo vantaggio dallo yoga.