In che modo una routine di esercizi può ridurre la depressione e l'ansia

Ci sono molte ragioni per cui l'esercizio aiuta a migliorare l'umore e a ridurre l'ansia. Già a un livello base, fare esercizio fisico ti consente di distrarti da ciò che ti causa depressione o ansia.



Uno degli effetti più conosciuti dell'attività fisica è la sua capacità di aumentare il livello delle sostanze chimiche del benessere, come endorfine, serotonina, dopamina e norepinefrina. Come afferma Carla Marie Manly, PhD e psicologa clinica che lavora con persone affette da ansia e depressione, quando queste sostanze energizzanti e benefiche entrano in circolo le sensazioni di ansia e di stress possono ridursi significativamente.



Secondo uno studio pubblicato nel 2017 su Frontiers in Psychology, l'esercizio fisico favorisce anche il rilascio del fattore neurotrofico cerebrale (BDNF), una molecola fondamentale per la salute delle connessioni cerebrali. Livelli di BDNF ridotti sono stati associati a depressione e comportamenti suicidi.



"Un aspetto sorprendente dell'esercizio fisico regolare è la sua capacità di indurre il cervello a diventare una versione più sana e migliore di se stesso", afferma Ben Spielberg, MS, neuroscienziato fondatore e CEO dei centri TMS & Brain Health in California meridionale.



Naturalmente, anche i risvolti sociali dell'attività fisica e i loro benefici sulla salute mentale non vanno trascurati. "L'esercizio fisico può fare avvicinare le persone, farle sentire più sicure nelle interazioni sociali e ridurre gli stati di ansia legati a una serie di circostanze", afferma Spielberg.