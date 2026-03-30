A seconda dei tuoi obiettivi, potresti voler distanziare l'allenamento cardio da quello con i pesi. Eseguire contemporaneamente esercizi per la forza e cardio può compromettere i tuoi risultati, perché il cardio è un processo catabolico, mentre l'allenamento per la forza è un processo anabolico. Ciò significa che il cardio scompone molecole come proteine e lipidi per produrre energia, mentre l'allenamento per la forza costruisce molecole più grandi e complesse a partire da molecole più piccole. In sostanza, non è possibile bruciare molecole e costruirle contemporaneamente.

Una meta-analisi, apparsa nel 2022 in Sports Medicine, ha rilevato che, nonostante l'assenza di interferenze con lo sviluppo dei muscoli o i miglioramenti della forza, effettuare l'attività cardio e gli allenamenti per la forza in un'unica sessione determina valori inferiori per la forza esplosiva. Ciò indica la capacità di una persona di esercitare la massima forza nel minor intervallo di tempo possibile. In confronto, la forza generale è la tua forza muscolare complessiva. Tuttavia, non tutti hanno bisogno di massimizzare la forza esplosiva. Questo aspetto riguarda principalmente le persone che praticano sport che richiedono accelerazioni veloci o rapidi cambi di direzione, come gli sprint, il calcio, il basket e il football americano.

Ma ci sono tanti motivo per combinare queste due forme di esercizio, tra cui sviluppare un rendimento fisico più completo.