9 posizioni dello yoga per una dose di alleviamento dello stress

L'hatha yoga, ad esempio, è uno degli stili di yoga più comuni, ed è un buon modo per gli yogi alle prime armi per ridurre lo stress, grazie al suo ritmo più lento e ai suoi movimenti più dolci. I componenti principali dell'hatha yoga (e dello yoga in generale) includono:

Posizioni (Asana): cioè una serie di movimenti la cui difficoltà varia da bassa a elevata, e che coinvolgono aspetti come equilibrio, forza e stretching.

Respirazione (Pranayama): nel passare tra diverse pose, inspirazione ed espirazione dovrebbero andare di pari passo con i tuoi movimenti, contribuendo così a calmare il tuo corpo e tranquillizzare la mente consentendoti di concentrarti sul momento presente. Concentrarsi sulla respirazione con il naso favorisce il relax e può contribuire a ridurre l'ansia.

Meditazione (Dhyana): molte lezioni di yoga iniziano e terminano stando seduti o sdraiati sul pavimento in totale silenzio. In questo modo il corpo e la mente vengono allenati a vivere il momento presente, per assorbire quanto più possibile l'allenamento.

Praticare le pose e la respirazione dello yoga non è solo un ottimo antistress, ma è anche un metodo efficace per liberare un po' di tensione fisica. Di seguito, è riportato un elenco per comprendere meglio le pose utili per ridurre lo stress.

Questi semplici movimenti hanno un effetto ristorativo, e non è necessario essere degli esperti di yoga per praticarli. Ciascuna delle pose porta effetti benefici specifici per la salute: alleviare mal di testa o casi di insonnia, e rinfrancare i sistemi nervoso e linfatico.