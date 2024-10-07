Come acquistare l'abbigliamento ideale per lo yoga
Guida agli acquisti
Quali sono le caratteristiche più importanti di un outfit da yoga? Scopriamolo insieme.
Nello yoga, è tutta una questione di movimenti fluidi, poiché inspiri ed espiri mentre passi da una posizione all'altra. Per questo motivo, hai bisogno di abiti elasticizzati in grado di seguire i tuoi movimenti e che non ti ostacolino mentre ti alleni. Morbidezza, traspirabilità e non solo: continua a leggere per scoprire cosa cercare in bra, top, maglie, shorts, pantaloni e giacche da yoga.
Quali sono le caratteristiche da cercare in un outfit da yoga?
Continua a leggere per scoprirle, poi prova ognuno di questi articoli per verificarne la vestibilità. Piegati in avanti e, se la tua sequenza la prevede, esegui una verticale sulla testa per assicurarti che la maglia e i pantaloni restino in posizione.
- Copertura: alcune posizioni yoga, come la verticale sulla testa o il cane a testa in giù, possono far scivolare i vestiti mostrando una parte del corpo. Se vuoi evitare di scoprirti, prendi in considerazione shorts da ciclista ad altezza ginocchio e pantaloni a vita alta.
- Elasticità: per facilitare i movimenti, cerca capi d'abbigliamento realizzati in materiali flessibili, come il poliestere, lo spandex e il nylon.
- Vestibilità aderente: opta per capi aderenti, come una canotta avvolgente e un paio di leggings, da preferire a t-shirt larghe e pantaloni ampi. Durante i piegamenti o le verticali sulla testa, una t-shirt larga potrebbe finire per coprirti la testa, mentre una canotta rimarrebbe ferma al suo posto. Allo stesso modo, i pantaloni che cadono al di sotto della vita potrebbero rivelare la parte posteriore del corpo quando ti pieghi in avanti.
- Il giusto spazio per respirare: dopo aver chiarito questi aspetti, evita gli indumenti che comprimono eccessivamente. La respirazione è fondamentale nello yoga, quindi hai bisogno di pantaloni e shorts che offrono la giusta elasticità in vita.
- Traspirabilità: se pratichi il Vinyasa o l'Ashtanga yoga (che richiedono un ritmo più sostenuto) oppure lo yoga Bikram (che viene praticato in un ambiente caldo), scegli un tipo di abbigliamento traspirante. Evita i capi realizzati in cotone al 100%, in quanto assorbono l'umidità.
Dieci modelli per la tua pratica yoga
Ecco i migliori modelli per uomo e donna: bra, maglie e top, shorts, pantaloni e giacche. Tutti questi capi sono dotati di tecnologia Nike Dri-FIT che aiuta ad allontanare il sudore e a mantenere la pelle asciutta.
Bra
Se desideri meno copertura: bra imbottito a sostegno leggero Nike Zenvy Strappy da donna
"Se desideri un sostegno leggero, questo bra fa al caso tuo poiché è aderente e al contempo super confortevole", afferma Xochilt Hoover, Nike Well Collective Coach. L'imbottitura cucita monopezzo offre copertura e definizione.
Per una maggiore copertura: bra Longline non imbottito a sostegno leggero Nike Zenvy Rib da donna
Con una silhouette allungata, questo bra leggero a costine è a metà strada tra un reggiseno sportivo e una canotta. "È super comodo per allenarsi", spiega Hoover, oltre a essere morbido ed elasticizzato.
Magliette
Maglia a manica corta Dri-FIT Nike One Classic da donna
Realizzata in tessuto morbido e leggero, questa maglia a girocollo con maniche corte è disponibile anche in versione canotta, maglia a manica lunga e con taglio corto. "È una delle mie maglie preferite per praticare yoga, è morbidissima e comoda", afferma Hoover.
Maglia versatile a manica corta Dri-FIT Nike Primary Swoosh da uomo
Questa classica t-shirt è morbida e traspirante. Realizzata in cotone e poliestere, è così versatile che puoi indossarla sia sul tappetino che nel tempo libero.
Pantaloni
Leggings Infinalon a 7/8 a vita alta Nike Yoga Dri-FIT Luxe da donna
Con un taglio a vita alta e cuciture essenziali, questi leggings aderenti sono morbidissimi, eleganti ed elasticizzati.
Pantaloni Dri-FIT Nike Yoga da uomo
Perfetto mix tra morbidezza ed elasticità, questi pantaloni in cotone, poliestere e spandex, pensati per lo yoga, presentano un taglio affusolato che offre una libertà di movimento ideale. Eleganti per tutti i giorni, sono dotati di tasche per riporre i piccoli oggetti, come le chiavi.
Shorts
Shorts da ciclista 20 cm a vita alta e sostegno leggero Nike Zenvy da donna
Grazie al taglio a vita alta e alla fascia super ampia in vita, questi shorts morbidi e leggeri modellano il girovita e "rimangono fermi in posizione anche durante le torsioni e i piegamenti", spiega Hoover. In più, sono dotati di una tasca aperta per lo smartphone.
Shorts non foderati 18 cm Nike Yoga Dri-FIT da uomo
Questi shorts con fascia elastica in vita sono caratterizzati da una coulisse che dona una vestibilità sempre perfetta. Elasticizzati e morbidi, sono dotati di tasche laterali per riporre i tuoi oggetti.
Outerwear
Giacca aderente Nike Yoga Dri-FIT Luxe da donna
Indossa questa giacca aderente con zip per restare al caldo quando esegui il Savasana (il defaticamento a fine lezione) oppure quando esci dalla sala. Inoltre, puoi riporre lo smartphone o le chiavi nelle tasche anteriori.
Felpa Nike Yoga Dri-FIT da uomo
Indossa questa felpa testurizzata con cappuccio e tasche centrali sul davanti nelle giornate più fredde. Realizzata in misto cotone, poliestere e spandex, è morbida, elasticizzata e vanta una vestibilità rilassata.
Testo di Dina Cheney