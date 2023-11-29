Devi allenarti se hai dei dolori?

Uno degli indolenzimenti più comuni, conosciuto sia da chi è ai primi workout che dalle persone più allenate, è il cosiddetto indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata (DOMS) e può presentarsi alcuni giorni dopo l'attività fisica. È diverso dal dolore acuto che viceversa puoi sentire a causa dello sforzo muscolare mentre ti alleni e che scompare nel giro di un'ora o non appena interrompi l'attività.

"La ricerca non spiega in modo esauriente la causa del DOMS", afferma Nick DiSarro, P.T., D.P.T., O.C.S., C.E.A.S. e specialista certificato in fisioterapia ortopedica. "Probabilmente è il risultato di una serie di fattori, tra cui l'infiammazione e le lacerazioni microscopiche subite dai muscoli", continua l'esperto. Studi recenti suggeriscono che la causa del DOMS non sia più da ricercarsi nell'accumulo di acido lattico.

È stato comunque assodato che l'indolenzimento muscolare non dovrebbe essere un metro di misura per valutare un allenamento. "Se senti dolore ai muscoli non significa automaticamente che il workout è stato un successo, ma nemmeno che hai esagerato o sbagliato qualcosa", puntualizza DiSarro. "Tutto dipende dalle tue sensazioni e dalla tua soglia di tolleranza".

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"Il danno muscolare indotto dall'attività fisica è più frequente durante la fase eccentrica di un esercizio, ad esempio quando ti abbassi in uno squat", afferma Megan Steele, D.P.T., fisiologa dello sport, fisioterapista e professoressa associata di facoltà presso la Mount Saint Mary's University. È durante questo tipo di movimenti che aumentano le probabilità di sentirsi indolenziti dopo un allenamento. Pensa a quando scendi le scale dopo un workout di gambe. La sensazione è la stessa.

"L'indolenzimento insorge in concomitanza con l'esercizio fisico a causa di lesioni muscolari di piccola entità, note anche come danno muscolare da allenamento, e per il processo infiammatorio associato dovuto al sovraccarico meccanico dei muscoli. Di solito è un dolore di natura più lieve e diffusa, e spesso si estende per tutta la lunghezza del muscolo", sostiene Steele. "Sono sintomi tipici di questa condizione".