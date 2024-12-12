I tre vantaggi della corsa sull'avampiede

Ci sono un paio di rapidi test che puoi fare per determinare quale tipo di appoggio usi normalmente. Uno è semplicemente correre a piedi nudi o su una superficie morbida come un tappeto e osservare quale parte del piede colpisce il pavimento per prima. Se è la zona anteriore del piede, stai già correndo sull'avampiede.

In alternativa, dai un'occhiata alle solette rimovibili delle tue scarpe da running preferite e controlla dove sono più usurate. Se non riesci a capirlo guardando la suola interna, tastala con le dita per sentire quali sono le zone più sottili. Questo può aiutarti a identificare su che parte del piede atterri. Chi corre sull'avampiede osserverà un'usura maggiore nella parte anteriore della suola interna, chi corre sull'aria mediale la noterà al centro e, come potrai intuire, chi corre sul tacco avrà una suola interna più usurata nella zona posteriore.