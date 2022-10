I tre vantaggi della corsa sull'avampiede

Il running sull'avampiede è più efficiente, soprattutto in confronto a quello sul tallone. Quando il tallone colpisce per primo il terreno si verifica un'azione frenante immediata, spiega Jack Coxall, C.S.C.S e co-fondatore e personal trainer delle palestre Fitness Lab di Londra. Questa "frenata" impedisce di assorbire correttamente la forza quando si atterra e di usarla per spingersi in avanti.

Un modo semplice per comprendere di cosa stiamo parlando è provare a saltare sui talloni. "Come vedrai, non è possibile", afferma Coxall. E ti accorgerai anche che non è una sensazione gradevole.

Prova poi a saltare sulle punte. È probabile che tu riesca ad assorbire meglio la forza quando atterri e a usarla per spingerti verso l'alto in modo più efficiente, dice Coxall.