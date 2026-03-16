Come scegliere le scarpe da running

Secondo il team di prodotto Nike Running, è importante scegliere la scarpa giusta in base alla superficie su cui si corre. Per le corse sulla lunga distanza in pista, su strada o tapis roulant, prova le scarpe da running su strada, che offrono la resistenza e l'ammortizzazione necessarie per le superfici dure. Per le corse su sterrato, opta per le scarpe da trail running , che aderiscono meglio al suolo e sono più resistenti per affrontare le superfici irregolari. Le scarpe da gara offrono un livello di specializzazione superiore: sono più leggere per aiutarti a raggiungere velocità più elevate. Il compromesso è che sono meno resistenti e ammortizzanti.