Le migliori scarpe ammortizzate Nike per correre e camminare

Indubbiamente i piedi lavorano sodo tutto il giorno per sostenerci, ma ognuno di noi ha una fisiologia e una forma del piede diverse. Quando cerchi un nuovo paio di scarpe, potrai trovare modelli con diversi tipi di ammortizzazione supplementare: nell'intersuola, nel tallone o anche nella suola interna.



Se hai i piedi piatti è spesso preferibile un'ammortizzazione che fornisca un supporto plantare, sia per una scarpa da camminata che per una scarpa da running. Se ti vengono crampi ai piedi o senti dolore in un punto preciso dopo aver indossato un certo paio di scarpe, puoi considerare la possibilità di provarne uno nuovo che fornisca un'ammortizzazione supplementare in quel punto, per avere più comodità e sostegno.



Se stai cercando una scarpa da indossare tutto il giorno, tutti i giorni, spesso l'ammortizzazione più utile è quella concentrata nell'intersuola, la zona che in genere sostiene il peso dell'attività e del movimento nel corso della giornata. Per questo motivo, se l'intersuola è dotata di una piccola ammortizzazione supplementare, la scarpa offrirà una sensazione di maggiore morbidezza e sostegno.



L'ingrediente segreto



Se ti stai chiedendo qual è il materiale che ti offre quella magica sensazione di sostegno ai piedi, sappi che con tutta probabilità devi ringraziare la schiuma. Più schiuma c'è nel design della scarpa (o se è migliore la qualità della schiuma), più morbida e ammortizzata sarà la calzata. Per capire qual è la quantità di schiuma giusta per te, dovresti farti queste domande:

Quali scarpe ho trovato più comode in passato?

Devo tenere in considerazione eventuali infortuni?

Cosa voglio fare con queste scarpe?