I migliori consigli per iniziare a correre

Investire in outfit di alta qualità può rendere la corsa più piacevole, e può aiutare a evitare dolore e indolenzimenti eccessivi. Acquistare la scarpa da running giusta, ad esempio, può fare la differenza sia durante che dopo la corsa.

Le scarpe da running offrono diversi livelli di ammortizzazione e supporto per adattarsi a diverse forme del piede, dimensioni del corpo, preferenze personali, superfici di corsa e stili di allenamento. Alcune scarpe sono progettate per assorbire l'impatto mentre si percorrono lunghe distanze su strada o tapis roulant, mentre altre sono realizzate con una struttura extra. Alcune scarpe sono ideali per tipi di pronazione specifici (il modo in cui il piede ruota verso l'interno quando corri): se il piede ruota troppo verso l'esterno quando corri, allora parliamo di ipopronazione (detta anche supinazione); se invece ruota troppo verso l'interno, si parla di iperpronazione. Visto che entrambi i tipi di pronazione compromettono il modo in cui il corpo assorbe l'impatto, scegliere scarpe che aiutano i piedi ad atterrare in una posizione ideale può ridurre la probabilità di dolori o anche di infortuni.

È una buona idea chiedere consigli sulle scarpe ad altri runner. Tuttavia, ogni piede è diverso. Dieujuste consiglia di fare un ulteriore passo avanti e di farsi consigliare nel negozio di scarpe da corsa della zona. In alternativa, assicurati di poter restituire un paio di scarpe dopo averle provate per una breve corsetta a casa.

Gli altri capi di abbigliamento necessari per la corsa variano a seconda del clima. Come minimo, gli articoli chiave da considerare sono reggiseni sportivi ad alto impatto, maglie e pantaloni traspiranti (anche shorts o tights vanno bene), nonché calze ad alte prestazioni. Ricorda che avrai bisogno di qualche outfit da running in più per quando fa freddo.