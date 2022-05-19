Come prevenire la fascite plantare

Forse non lo sai, ma molti runner occasionali fanno passi troppo lunghi per il loro corpo: si chiama overstride, afferma Derek Samuel, fisioterapista abilitato e componente del Nike Performance Council. Per capire se è il tuo caso, chiedi a un amico di farti un video con inquadratura laterale mentre corri: se il piede anteriore è troppo avanti rispetto al corpo, sei in overstride, e il tuo tallone funge da freno. L'overstride può non solo comportare problemi plantari, ma anche rallentarti, poiché la parte inferiore delle gambe assorbe più forza dal terreno, dice Samuel.



"Basta osservare gli atleti professionisti: al momento del contatto col suolo, il tallone si trova esattamente sotto il baricentro, con la gamba perpendicolare al terreno", afferma. Questo permette ai professionisti, e ai runner di ogni livello, movimenti più rapidi e più efficaci. Per ottenere questo effetto, Samuel chiede ai suoi runner di aumentare il numero di passi al minuto, immaginando di effettuare una caduta in avanti controllata.





I piedi potrebbero non sembrarti la parte più bella e attraente del corpo da coccolare e proteggere, ma in un certo senso le tue corse iniziano e finiscono lì. Salvaguarda il benessere dei tuoi piedi e puoi dire addio per sempre a questa brutta infiammazione.