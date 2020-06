Come prevenire la fascite plantare

Se il dolore è persistente o peggiora durante le 48 ore, specialmente dopo un lungo periodo in piedi, Klein consiglia di togliere tutto il peso dal piede. "Fallo finché infiammazione e dolore non saranno al minimo, o completamente scomparsi", dice. Per rendere più semplice il recupero di peso sul piede, prova il cross-training senza carico, come nuoto o cyclette.



Una volta superata la fase di allarme, il passo successivo è fare esercizi che rafforzino il piede o la caviglia o aumentino mobilità e flessibilità. Ad esempio, sollevare gli alluci, flettere i piedi e fare stretching con una cintura. "Consigliamo anche di allungare i due muscoli del polpaccio, il gastrocnemio e il soleo", dice VanDamme. Puoi allungare il gastrocnemio posizionando i palmi contro una parete e piegando il ginocchio anteriore in una posizione simile a un affondo, mantenendo la gamba posteriore diritta. Per allungare il soleo, mantieni il ginocchio anteriore piegato e piega leggermente quello posteriore.



Un fisioterapista può anche eseguire una terapia manuale sulla caviglia e sull'area mediale per rimettere in moto l'articolazione e migliorarne la flessibilità, afferma VanDamme. Puoi fare questo esercizio da solo ruotando una palla da lacrosse o una bottiglia d'acqua congelata sotto il piede, aggiunge.



Per i runner che hanno piedi piatti o che soffrono di iperpronazione, per cui i piedi si piegano verso l'interno durante la corsa, è possibile utilizzare una tecnica di taping per sollevare l'osso sul lato interno del piede e cercare di prevenire la fascite plantare. Ma questo potrebbe rivelarsi più un sostegno temporaneo che una soluzione, avverte VanDamme. "Un'opzione migliore potrebbe essere quella di rafforzare il piede abbastanza da fare il lavoro che sarebbe compito del taping".



Tuttavia, nei casi estremi, una steccatura notturna può essere un trattamento efficace. "Quando dormiamo, il piede è un po' piegato, quindi i tessuti si accorciano naturalmente", dice Klein. (Per questo motivo la fascite plantare tende a essere più dolorosa quando ci alziamo dal letto la mattina). "La steccatura mantiene il piede allungato, così quando ti alzi il tessuto non si è accorciato ed è più semplice esercitarvi pressione", spiega.