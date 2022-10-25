Qual è la funzione della respirazione? E può migliorare le tue prestazioni sportive?

"Lavoro sul respiro" è un'espressione dal significato piuttosto ampio che indica qualunque tipo di esercizio o tecnica di respirazione intenzionale che cambia il ritmo respiratorio.

Nello yoga, il lavoro sul respiro si chiama "pranayama". Secondo uno studio clinico controllato randomizzato del 2020 pubblicato su Frontiers in Psychiatry, questa pratica, che consiste in una serie di esercizi respiratori controllati, riduce l'ansia. Tramite la risonanza magnetica funzionale, o fMRI, i ricercatori hanno rilevato cambiamenti significativi nell'attività e nella connettività delle aree del cervello coinvolte nell'elaborazione delle emozioni e dell'ansia, dopo un mese di pratica di pranayama.

Il lavoro sul respiro è centrale anche in altre pratiche mente-corpo, tra cui il pilates e la meditazione. Ma il lavoro sul respiro non è riservato solo a chi ama lo yoga e la meditazione. È praticato anche da atleti e atlete di vari sport alla ricerca di un vantaggio competitivo.

"Definirei il 'lavoro sul respiro' più come 'controllo del respiro', o essere in grado di controllare la respirazione durante le prestazioni atletiche o in gara", afferma Todd Buckingham, Ph.D., primario fisiologo specializzato in attività fisiche presso il Mary Free Bed Sports Rehabilitation Performance Lab.



Secondo Buckingham, la capacità di controllare il respiro è più importante in alcuni sport rispetto ad altri. Ad esempio, l'immersione in apnea (a profondità variabili e senza attrezzature di respirazione), il nuoto e il tiro sportivo (come il tiro con l'arco o il biathlon) sono alcuni sport dove la performance è notevolmente influenzata dal controllo del respiro.

Per la maggior parte degli atleti e delle atlete un insufficiente controllo del respiro non ha conseguenze così gravi come per chi pratica l'immersione in apnea. Tuttavia, imparare a respirare durante l'esercizio motorio o controllare il respiro possono favorire le prestazioni sportive e l'attività fisica in generale.