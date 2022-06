Qual è la funzione della respirazione? E può migliorare le tue prestazioni sportive?

Allenare i muscoli inspiratori (i muscoli che si contraggono per introdurre l'aria nei polmoni) può migliorare forza, resistenza e ridurre l'affanno. Il che, a sua volta, può migliorare la resistenza nella corsa, nel nuoto, nel canottaggio e nel ciclismo. Ciò avviene perché la frequenza cardiaca e il lattato nel sangue (un indicatore di affaticamento muscolare) diminuiscono, facilitando l'esercizio fisico e la respirazione, spiega Lomax.

In uno studio clinico controllato pubblicato in un numero del 2011 del Journal of Sport Sciences, Lomax e colleghi hanno scoperto che i runner che avevano allenato i muscoli inspiratori (con esercizi che rafforzano il diaframma e i muscoli della gabbia toracica) ogni giorno per quattro settimane erano stati in grado di correre per una distanza maggiore rispetto al gruppo di controllo. I runner hanno ottenuto un risultato ancora superiore combinando allenamento e riscaldamento dei muscoli inspiratori, quest'ultimo eseguito prima di cominciare l'attività fisica.

L'allenamento dei muscoli inspiratori può essere praticato con un dispositivo portatile disponibile in commercio. Ci sono varie tecniche per allenare i muscoli inspiratori, di conseguenza tali dispositivi si differenziano molto l'uno dall'altro. Prima di iniziare l'allenamento con uno di questi metodi, è sempre opportuno consultare il proprio medico per accertarsi che non vi siano potenziali rischi per la salute.

Lomax pratica spesso un tipo di allenamento dei muscoli inspiratori noto come respirazione contro pressione soglia. "Con la respirazione contro pressione soglia, si respira attraverso un boccaglio collegato a un piccolo dispositivo portatile, in modo controllato e senza fretta per un determinato numero di respiri o un determinato periodo di tempo, una o due volte al giorno", spiega. "La valvola all'interno del dispositivo si apre, consentendo così il passaggio dell'aria, solo quando respiri con una certa forza".

Se pratichi quotidianamente l'allenamento dei muscoli inspiratori, dovrebbero diventare più forti dopo un paio di settimane, anche se Lomax aggiunge che in genere occorrono da quattro a sei settimane per osservare cambiamenti significativi.

I risultati possono variare a seconda della condizione iniziale dei muscoli; ma, in ogni caso, gli atleti studiati da Lomax hanno ottenuto notevoli miglioramenti della forma fisica. In particolare, dopo aver praticato regolarmente l'allenamento dei muscoli inspiratori, gli atleti hanno corso il 16% in più, hanno migliorato la velocità nel nuoto del 2-7%, hanno diminuito di 115 secondi il tempo di percorrenza nella prova di ciclismo sui 40 chilometri e hanno terminato la prova di canottaggio sui 5.000 metri con 36 secondi in meno rispetto a prima di praticare questo tipo di allenamento.

E se non si dispone di un dispositivo portatile a casa o non si ha la possibilità di acquistarne uno? Ci sono altri modi per rafforzare i muscoli respiratori senza o con una minima attrezzatura.

"Alcuni si dedicano alla pratica di respirazione yoga, che può contribuire al benessere generale. Anche il canto è utilizzato nell'ambito di alcuni programmi di riabilitazione polmonare per soggetti che soffrono di debolezza dei muscoli respiratori e di malattie polmonari come la BPCO", afferma Lomax. "Anche gonfiare palloncini potrebbe essere considerata una forma di allenamento dei muscoli respiratori".

