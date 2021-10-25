11 consigli per aiutarti a correre più veloce

"L'allenamento per la forza è un allenamento per la velocità sotto mentite spoglie", afferma Bennett. Sollevare pesi serve anche a rafforzare le ossa e i tessuti connettivi, inclusi tendini e legamenti. In questo modo, riduci il rischio di infortuni e migliori la postura generale della corsa, spiega Janet Hamilton, coach specializzata in allenamento della forza e preparazione fisica e titolare della società di coaching Running Strong di Atlanta. E più sei forte, più sarà facile trasportare il peso del tuo corpo su qualsiasi distanza e più sarai resistente alla fatica, aggiunge Hamilton.

Non serve rinchiudersi in palestra o sollevare pesi enormi per ottenere questi vantaggi. Prova ad allenare la forza almeno due volte alla settimana, includendo esercizi per il rafforzamento del core, come plank e rotazioni russe. Secondo uno studio pubblicato su PLOS One, un programma di allenamento per il core di otto settimane su atleti universitari è stato in grado di migliorare, tra le altre cose, la loro economia di corsa. Devi provare anche gli esercizi su una gamba, come affondi e split squat, che simulano il movimento della corsa.