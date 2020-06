11 consigli per aiutarti a correre più veloce

Non serve rinchiudersi in palestra o sollevare pesi sensazionali per ottenere questi vantaggi. Prova ad allenarti sulla forza almeno due volte alla settimana, includendo esercizi per il rafforzamento del core, come plank e biciclette (secondo uno studio pubblicato su PLOS One, un programma di allenamento per il core di otto settimane su atleti universitari è stato in grado di migliorare, tra le altre cose, la loro economia di corsa) ed esercizi a una gamba, come affondi e split squat, che simulano il movimento della corsa. Per altri spunti, dai un'occhiata agli allenamenti sull'app Nike Training Club



07. Pianifica il tuo sonno



Hai appena terminato un estenuante allenamento sullo sprint. Il tuo corpo metabolizzerà una parte del lavoro svolto (e migliorerà la tua velocità) nella fase che segue l'allenamento, quando ricostruirà le fibre muscolari danneggiate adattandole al maggiore sforzo a cui le hai appena sottoposte. Un momento fondamentale di questo processo di recupero è quello del sonno. Per assicurarti di dormire per almeno sette ore consecutive (che è il minimo indispensabile, secondo gli esperti), imposta una sveglia 30 minuti prima di andare a letto. "Programmare un orario per andare a dormire è una delle abitudini che si è rivelata più utile per molti dei miei atleti" afferma Cheri Mah, MD, ricercatrice medica presso l'UCSF Human Performance Center e parte del Nike Performance Council. "Diventa una delle loro priorità durante la giornata, proprio come altri aspetti del loro allenamento".



08. Alimenta la tua velocità



Per andare più veloce non occorre seguire diete a basso contenuto di carboidrati e alto contenuti di grassi o viceversa. Non serve fissarsi su macronutrienti specifici o eliminare lo zucchero. Basta bilanciare nel modo corretto ciò che metti nel piatto.



"Usando il tuo pugno come unità di misura per una porzione, considera una o due porzioni di proteine, come pollo e pesce, o fagioli e tofu, per chi è vegetariano; una o due porzioni di verdure, cercando di variare il più possibile sui colori; una o due manciate di carboidrati, come frutta e cereali integrali; infine una o due porzioni di grassi sani (usando stavolta un pollice come unità di misura), come avocado, noci e olio d'oliva", afferma Ryan Maciel, RD, Head Performance Nutrition Coach presso Precision Nutrition.



Utilizza questa combinazione come riferimento per preparare i tuoi pasti e fornirai al tuo corpo ciò di cui ha bisogno per dare il massimo e recuperare, afferma Maciel.



09. Adotta questa tecnica di respirazione



Mentre corri, concentrati su respiri profondi, spingendo in fuori l'addome quando inspiri e tirandolo in dentro quando espiri, afferma Belisa Vranich, PsyD, psicologa clinica e autrice di Breathing for Warriors. Questo ti consentirà di creare ancora più spazio per l'ossigeno nei polmoni "La parte più densa e più ricca di ossigeno dei polmoni si trova in fondo alla gabbia toracica", spiega Vranich.



Questo tecnica di respirazione, detta diaframmatica, aiuta a respirare in modo più efficace, dal momento che ti permette di incamerare con un solo respiro la stessa quantità di ossigeno che otterresti con più respiri brevi, offrendoti la possibilità di scegliere la tua andatura, afferma Vranich. Quando inspiri ed espiri più profondamente, fornisci più ossigeno ai tuoi muscoli quando ne hanno più bisogno, il che ti consente di mantenere o aumentare il ritmo della corsa.